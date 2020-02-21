Очиститель воздуха

Данный фильтр предназначен для очистки воздуха в автомобиле. Такое устройство особенно поможет тем людям, у которых есть проблемы с дыхательными путями, а также людям с аллергией. Данный фильтр очищает воздух от сторонних примесей на 98 процентов, а сменные очистительные блоки можно всегда докупить.





US $52.63

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Тестер содержания алкоголя в организме

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Данный тестер предназначен для измерения уровня содержания алкоголя в организме человека. Довольно полезное устройство, которое поможет проверить себя перед выездом из дома. Судя по отзывам прибор довольно точный и надежный. Единственный минус товар поставляется без батареек.

US $7.63

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Автомобильная магнитола

Данная магнитола продается по приемлемой цене и имеет довольно неплохой функционал, а также большой семи дюймовый дисплей. Магнитола работает на базе операционной системы Android. А у продавца в комплекте с магнитолой можно заказать видеокамеру для обеспечения хорошего обзора при задней области автомобиля. Это очень хорошая магнитола за приемлемые деньги.

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US $29.26 - 36.60

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Бюджетный регистратор

В современных реалиях видеорегистратор просто необходим в каждом автомобиле для того что бы обезопасить себя в спорных ситуациях. Данная модель имеет невысокую стоимость и сразу с коробки готова к использованию, однако при заказе можно выбрать разный объем карт памяти, на которые записывается видео. Регистратор может снимать видео с довольно хорошим разрешением в 1080 Р, а также с широким углом обзора.





US $13.57 - 26.75

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Bluetooth Handsfree

Данное устройство поможет общаться по телефону со свободными руками. Общение по телефону за рулем не только опасно, но и незаконно во многих странах. А подобное устройство поможет решить данную проблему. К смартфону устройство подключается по средствам Bluetooth, а на корпусе имеется кнопка ответа на звонок, а также кнопки регулировки громкости.

US $12.77

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Тройник для прикуривателя

Данное устройство поможет расширить функционал прикуривателя. Устройство позволяет сохранить разъем прикуривателя и добавляет еще несколько USB разъемов для зарядки различных гаджетов. При этом тройник выполнен в красивом корпусе, который впишется в любом автомобиле, а также стоит отметить относительно невысокую цену устройства в целом.

US $2.84

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