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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная розетка, беспроводная зарядка и многое другое

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Беспроводные наушники 

И открывает подборку одни из популярных беспроводных TWS наушников, на которые уже более 14000 продаж. У продавца имеется несколько вариаций данной модели на выбор, которые отличаются цифровыми дисплеями. На данных дисплеях выводится информация об остатке заряда в аккумуляторе. Также имеется порт в кейсе для наушников, который подзарядки сторонних гаджетов. Звучание в наушниках довольно хорошее, о чем можно убедиться в отзывах от реальных покупателей.  

US $13.22 - 16.99

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Телескопический штатив

Это бюджетный, но далеко не самый плохой штатив. Он изготовлен из неплохих материалов и вполне может использоваться любителями для фото и видео съемки. Максимальная высота штатива составляет 1260 миллиметров при этом вес устройства всего 540 грамм. В комплекте со штативом поставляется удобный тканевый чехол.

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US $13.99 - 16.99

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Фиксатор для проводов

Данный фиксатор компактный и недорогой. Он изготовлен из пластики и имеет прорези для фиксации в них необходимых проводов. Фиксатор можно закрепить в любом удобном для вас месте, зачастую такие вещи используют на столе для фиксации зарядных и прочих кабелей. Для установки на фиксаторе имеется двухсторонний скотч. При заказе можно выбрать различные цвета крепежа, а также заказать разное количество фиксаторов.   



US $0.54 - 1.83

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Беспроводная зарядка

Данная зарядка имеет мощность в 15 ватт и ее можно заказать в корпусах разной формы. Эта модель зарядки довольно популярная и имеет почти 9000 продаж, а при заказе можно выбрать один из нескольких цветов на выбор. На странице товара имеется довольно большой перечень смартфонов, с которыми совместимо зарядное устройство.

US $8.88 - 11.84

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Светодиодная летка

Одним из лучших способов создать декоративное освещение является применение светодиодной ленты. А у данного продавца можно выбрать ленту практически на любой вкус. Можно заказать как с водонепроницаемым покрытием, так и без него. Также можно выбрать различную длину ленты, а для жителей РФ можно заказать товар с местных складов, что значительно ускорит срок доставки. В целом на данною светодиодную ленту более 60000 продаж.

US $6.47 - 30.00

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Умная розетка

Данную розетку благодаря встроенному Wi-Fi модулю можно подключить к любому смартфону и при помощи специального приложения управлять включением и выключением различных приборов подключенных через данную розетку к электросети. Еще одним функциональным бонусом в данной розетке, является наличие светодиодной подсветки, которую можно использовать как ночник и также управлять ей со своего смартфона.US $12.99

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Рюкзак

Данный рюкзак продуманный и технологичный. В нем имеется большое количество различных отделений, в том числе имеется отделение для ноутбука и другой техники. Плюсом данного рюкзака является специальная система скрытых замков, которая предназначена для максимально возможной сохранности ваших вещей от воров. А также стоит отметить водонепроницаемый внешний слой рюкзака, который сохранить веще во время дождя.

US $41.62 - 54.19

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