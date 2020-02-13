Светящиеся гранулы

Данные гранулы продаются в разных цветах, а для активации гранулы нужно положить либо под солнечный свет, либо под яркую лампу на 20-30 минут, после чего гранулы нужно перенести в темное место для наблюдения эффекта свечения. После полной зарядки гранулы святятся более двух часов. Цена за один пакетик с гранулами небольшая, но учтите, что упаковка довольно маленькая и возможно лучше сразу приобрести несколько упаковок в одном заказе.





US $0.67 - 0.84

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Смарт-часы LEMFO

Данная модель часов имеет стильный и богатый дизайн, который подчеркивается металлическим ремешком с удобной защелкой. Данный часы очень функциональны и практичны, а встроенный аккумулятор на 240 мАч позволяет работать часам до семи дней без подзарядки. В целом на товар уже более 5000 продаж.



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US $36.48 - 41.04

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Пылесос Xiaomi

Это довольно интересная модель пылесоса от компании Xiaomi. Он компактный и удобный, а главное он легкий. Питается пылесос от бытовой сети 220 вольт и имеет провод длиной в 4,5 метра. К минусам можно отнести относительно небольшой пылесборник с объемом в 0,5 литра. А мощность пылесоса составляет 600 ватт. На данный товар почти 3000 продаж.

US $47.99

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Умные часы с беспроводными наушниками

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Данные часы выполняют все стандартные функции, как и большинство других подобных устройств, однако преимуществом данной модели является наличие встроенных беспроводных наушников с сенсорными кнопками для управления. Товар неоднозначный одним покупателя он очень нравится, другим нет, а в целом устройство продано уже более 2000 раз.

US $39.99 - 43.99

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Импульсная зажигалка

Данная зажигалка вместо пламени использует электрическую дугу для поджигания различных предметов. Подобные зажигалки являются довольно стильным и оригинальным решением. Для зарядки зажигалки в комплекте имеется специальный кабель, который можно подключить к любому USB порту, а при заказе можно выбрать один из четырех цветов.

US $3.76

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Беспроводные наушники

Это одна из бюджетных моделей беспроводных наушников, однако, благодаря неплохому качеству звучания и встроенному аккумулятору на 2200 мАч даны товар очень популярный и только у этого продавца более 4000 продаж. Также к плюсам можно отнести наличие цифрового дисплея для отображения оставшегося уровня заряда и наличие дополнительного USB разъема, который можно использовать для подзарядки различных устройств.

US $8.50 - 15.05

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Эндоскоп

Это невероятно популярный товар, на который более 25000 продаж. По своей сути это просто мини камера на длинном проводе. При использовании эндоскоп нужно подключить к смартфону для воспроизведения изображения на дисплее телефона. Данное устройство может помочь определить поломку в агрегатах и устройствам, в которых тяжело или невозможно добраться человеческому взгляду напрямую.

US $3.60 - 4.49

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