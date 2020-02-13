Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: импульсная зажигалка, эндоскоп и многое другое
Светящиеся гранулы
Данные гранулы продаются в разных цветах, а для активации гранулы нужно положить либо под солнечный свет, либо под яркую лампу на 20-30 минут, после чего гранулы нужно перенести в темное место для наблюдения эффекта свечения. После полной зарядки гранулы святятся более двух часов. Цена за один пакетик с гранулами небольшая, но учтите, что упаковка довольно маленькая и возможно лучше сразу приобрести несколько упаковок в одном заказе.
US $0.67 - 0.84
Смарт-часы LEMFO
Данная модель часов имеет стильный и богатый дизайн, который подчеркивается металлическим ремешком с удобной защелкой. Данный часы очень функциональны и практичны, а встроенный аккумулятор на 240 мАч позволяет работать часам до семи дней без подзарядки. В целом на товар уже более 5000 продаж.
рекламаUS $36.48 - 41.04
Пылесос Xiaomi
Это довольно интересная модель пылесоса от компании Xiaomi. Он компактный и удобный, а главное он легкий. Питается пылесос от бытовой сети 220 вольт и имеет провод длиной в 4,5 метра. К минусам можно отнести относительно небольшой пылесборник с объемом в 0,5 литра. А мощность пылесоса составляет 600 ватт. На данный товар почти 3000 продаж.
US $47.99
Умные часы с беспроводными наушниками
рекламаДанные часы выполняют все стандартные функции, как и большинство других подобных устройств, однако преимуществом данной модели является наличие встроенных беспроводных наушников с сенсорными кнопками для управления. Товар неоднозначный одним покупателя он очень нравится, другим нет, а в целом устройство продано уже более 2000 раз.
US $39.99 - 43.99
Импульсная зажигалка
Данная зажигалка вместо пламени использует электрическую дугу для поджигания различных предметов. Подобные зажигалки являются довольно стильным и оригинальным решением. Для зарядки зажигалки в комплекте имеется специальный кабель, который можно подключить к любому USB порту, а при заказе можно выбрать один из четырех цветов.
US $3.76
Беспроводные наушники
Это одна из бюджетных моделей беспроводных наушников, однако, благодаря неплохому качеству звучания и встроенному аккумулятору на 2200 мАч даны товар очень популярный и только у этого продавца более 4000 продаж. Также к плюсам можно отнести наличие цифрового дисплея для отображения оставшегося уровня заряда и наличие дополнительного USB разъема, который можно использовать для подзарядки различных устройств.
US $8.50 - 15.05
Эндоскоп
Это невероятно популярный товар, на который более 25000 продаж. По своей сути это просто мини камера на длинном проводе. При использовании эндоскоп нужно подключить к смартфону для воспроизведения изображения на дисплее телефона. Данное устройство может помочь определить поломку в агрегатах и устройствам, в которых тяжело или невозможно добраться человеческому взгляду напрямую.
US $3.60 - 4.49
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