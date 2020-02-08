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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини HD камера, беспроводные наушники и многое другое

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TV-приставка Beelink GT-King Pro

Это одна из самых мощных TV-приставок на сегодняшний день. В ней вмонтирован процессор Amlogic S922X, а также имеется поддержка многоканального звука Dolby Audio. С подробной характеристикой вы можете ознакомиться на странице с товаром, однако добавлю, что стоимость данной приставки в Китае значительно меньше, чем в регионах по месту.

US $124.53

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Мини HD камера

Данная камера имеет очень компактные размеры, благодаря чему ее можно разместить практически где угодно. Камера снимает с разрешением 1920x1080 пикселей и 30 кадров в секунду. В таком режиме камера может снимать видео без подзарядки до 100 минуть непрерывно. Камера записывает видео на micro sd карту, которую сразу можно приобрести у продавца. Товар очень популярный и имеет еще ряд дополнительных функций, таких как датчик движения, инфракрасные светодиоды и другие, а на данный момент только у этого продавца продано более 23000 экземпляров данной камеры. 

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US $5.02 - 8.83

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Кроссовки

Это одна из самых популярных моделей летних мужских кроссовок. У продавца имеется четыре цвета на выбор, а также широкий выбор разных размеров, а для удобства выбора размера имеется специальная таблица, которая поможет не ошибиться при заказе. В целом на товар более 19000 продаж. 

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US $15.98

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Мужские часы 

Эти часы производятся под брендом NIBOSI. У продавца имеется в наличие широкая линейка цветовых решений, а также имеются разные ремешки. Ремешки есть как металлические, так и кожаные. Покупатели довольны товаром, а благодаря качеству, быстрой доставки и надежности у продавца сохранится рейтинг 4,9 из 5 при этом на данный товар более 7000 продаж.



US $17.99 - 19.99  

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Беспроводные наушники 

Данную модель наушников производит один из известных китайских брендов под названием Haylou. Данная компания хорошо зарекомендовала себя в сегменте беспроводных наушников. Именно эта модель продана почти 22000 раз. Наушники стильные и удобные, а для управления на каждом из наушников имеются сенсорные кнопки. Также добавлю, что в кейсе смонтирован аккумулятор на 800 мАч, который позволяет прослушивать музыку в наушниках с учетом подзарядки до 24 часов.

US $21.08 - 22.87

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Беспроводная колонка Tronsmart Groove

Это очень надежная колонка от компании Tronsmart. Она воспроизводит отличное звучание и имеет полностью водонепроницаемый корпус. Для управления колонкой в верхней части установлены прорезиненные кнопки. А главным преимуществом данной модели является то, что можно сопрягать одновременно две колонки и подключать их к одному устройству.

US $18.22

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Электрическая кофеварка

По своей сути это маленький эклектический чайник, который выполнен в виде турецкой турки. В данном устройстве можно сразу заваривать как кофе, так и чай. Турка рассчитана на небольшой объем жидкости, которого хватит на одну большую или две маленьких чашки. Устройство быстро доводит воду до кипения, а вот к минусам можно отнести короткий провод питания, длина которого составляет 0,6 метра.

US $9.80 - 10.52

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