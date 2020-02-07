Вентиляторы

Далее в подборке я разместил вентиляторы охлаждения, которые выполнены в формате 120*120*25 миллиметров. В данных вентиляторах имеется простая светодиодная подсветка. Выполнена она в виде 15-ти светодиодов, которые размещены по периметру окружности и подсвечивают прозрачные лопасти вентилятора. При заказе можно купить любое количество вентиляторов, а также контроллер, который может управлять режимами подсветки, а также скоростью вращения вентиляторов.

US $6.06 - 34.18

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Светодиодные гибкие полосы

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Данные полоски можно использовать для декоративной подсветки различных элементов в корпусе персонального компьютера. К примеру, данные полосы можно прикрепить по периметру материнской платы или закрепить на различные радиаторы охлаждения. В комплекте с полосой поставляются различных креплений при помощи, которых можно осуществить фиксацию.

US $15.67 - 31.63

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Насадка на вентилятор

Данную насадку можно смонтировать на вентилятор охлаждения в корпусе ПК, если насадка соответствует по размерам с вентилятором. Она предназначена, для того чтобы добавить светодиодную подсветку на любой вентилятор, в том случае если менять вентилятор полностью нерационально. Также можно заказать дополнительный контроллер для управления несколькими такими насадками.

US $18.04 - 28.49

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Компьютерная мышка Razer

Это оригинальная мышка от компании Razer. У продавца имеются несколько моделей. Причем стоит обратить внимание, что самый бюджетный вариант имеет чувствительность датчика на уровне 2000 dpi, а вариант немного дороже уже рассчитан на чувствительность в 6400 dpi. Также есть варианты и с гораздо более чувствительными датчиками. А для управления любой модели имеется удобное программное обеспечение для компьютера.

US $20.75 - 67.13

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Удлинитель ORICO

Каждый, у кого есть персональный компьютер, пользуется подобным удлинителем. Данный производитель предлагает несколько вариантов на выбор с разным количеством розеток. Длина же провода во всех вариантах составляет 1,5 метра. Также плюсом данных удлинителей является наличие пяти USB портов, которые можно использовать для зарядки и питания различных устройств. При заказе можно выбрать один из двух цветов.

US $24.42 - 27.67

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Корпус для ПК

Это очень стильный и красивый корпус для персонального компьютера. Корпус имеет прозрачные стенки, что очень красиво, если использовать внутреннее оборудование с RGB подсветкой. В корпусе продуманные отверстия под вентиляцию, а также имеется панель с дополнительными разъемами в верхней части изделия.

US $83.37

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Кабель для подключения накопителей

Данный кабель предназначен для подключения к компьютеру различных накопителей с интерфейсом SATA. Это самое простое и бюджетное решение для наружного подключения накопителей. Однако при подключении 3,5 дюймовых дисков нужно подключать дополнительное питание, тогда как с 2,5 дюймовыми дисками все работает отлично.

US $1.99

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