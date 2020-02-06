Водяное охлаждение

Данный блок водяного охлаждения можно использовать не только внутри корпуса ПК, но и при монтаже снаружи. В некоторых случаях данный блок можно подключить к игровым ноутбукам. В любом случае данный комплект не дешевый и при заказе стоит уточнить совместимость именно с вашим оборудованием перед заказом.

US $125.70

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Мощный светодиодный фонарик

Как всегда подобные фонарики изготовлены в качественном корпусе из алюминия, который выкрашен в классический черный цвет. Фонарик можно заказать в нескольких вариантах, а также в комплекте с одним на выбор аккумуляторов на 2500 и 5000 мАч. Фонарик продан более 15000 раз.

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US $8.70 - 19.16

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Беспроводные наушники I9s

Это одна из самых бюджетных копий популярных наушников от компании Apple. На данный момент они проданы более 168 000 раз. Несомненно, это практически самые популярные наушники на Aliexpress. На одном заряде встроенные аккумуляторы в наушниках позволяют работать до 2,5 часа в режиме прослушивания музыки. А в целом в кейсе наушников встроен аккумулятор для подзарядки на 600 мАч. О качестве звучания лучше всего скажут покупатели в отзывах, но в целом за эти деньги звучание довольно неплохое.

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US $5.99

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Аккумуляторные батареи

Еще одним нужным и популярным товаром являются аккумуляторные бактерии, а одним из самых распространенных размеров является аккумуляторов типа АА. Именно этот тип аккумуляторов и представлен в данном лоте. Реальная электроемкость каждой батареи составляет 2300-2400 мАч, а при заказе можно купить специальное зарядное устройство. При оформлении любой комплектации данных аккумуляторов продавец приложит бесплатный пластиковый кейс для транспортировки батарей.

US $6.98 - 29.16

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Штатив для камеры Andoer TTT-663N

Этот штатив хоть и недорогой, но вполне может использоваться для профессиональной съемки. Его максимальная высота составляет 1465 мм, он плавно и без рывков вращается на 360 градусов, при этом максимальная нагрузка составляет до 3 килограмм. На него не очень много продаж, но по личному опыту скажу, что он даже лучше чем более дорогие модели штативов с сайта Aliexpress.

US $26.56

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Липучка для фиксации проводов

Одним из лидеров в производстве подобных товаров является компания Ugreen, которая в данном случае представляет товар для укладки проводов, а также быстрой и надежной фиксации. Удобность заключается в том, что липучка приходить цельным мотком от 1 до 5 метров на выбор и ее можно отрезать любой длины. А в отличие от других подобных решений липучку можно использовать неограниченное количество раз.

US $0.86 - 3.93

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Фиксатор для различных проводов

Еще одним удобным решением для укладки проводов от компании Ugreen является данный кронштейн, который крепится на скотч в любом удобном для вас месте и на него можно зафиксировать все необходимые провода. Подобные кронштейны обычно используют для фиксации зарядных кабелей, а также проводов для подключения различного оборудования к ПК.

US $2.68 - 4.98

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Машинка для стрижки ногтей

Это обычная машинка для быстрой стрижки ногтей, но выполнена она в классическом дизайне от компании Xiaomi Mijia с применением качественных и безопасных для человека материалов. Устройство простое и надежное и на данный момент продано уже почти 3000 экземпляров только у данного продавца.

US $2.99

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