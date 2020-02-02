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Подборка интересных и популярных товаров для ПК с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вентиляторы охлаждения, коврик для мышки с подсветкой и многое другое

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Товары за 1 рубль в Ситилинке всего 2 дня
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Водяное охлаждение для ЦПУ

Еще один товар в данной подборке является водяное охлаждение. Данная модель является одной из самых популярных, потому как объединила в себе хорошую результативность охлаждения, приятный внешний вид с подсветкой, а также приемлемую цену. В комплекте при заказе имеется все необходимое для монтажа, а также можно выбрать разную мощность устройства с тремя радиаторами охлаждения на выбор, которые охлаждаются от одного до трех вентиляторов одновременно.    



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US $49.99 - 118.17

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Кулер для ЦПУ

Данную подборку я начну с отличного кулера для ЦПУ, который продается по выгодной цене. Конструкция данного кулера позволяет менять количество охлаждающих вентиляторов от одного до трех, что сильно меняет интенсивность охлаждения радиатора. Для отвода тепла от процессора используются медные трубки, у которых очень хороший коэффициент теплопередачи. А в самих вентиляторах имеется подсветка, которая добавит стиля и красоты вашему ПК.

 US $16.86 - 21.66

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Вентиляторы для ПК

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Также для охлаждения персонального компьютера можно использовать вентиляторы с RGB подсветкой. Корпус данного вентилятора довольно продуман и имеют специальные вставки в местах крепления к корпусу компьютера, данные вставки гасят вибрацию, тем самым снижают воспроизводимый шум от вентиляторов. А при заказе можно купить вентилятор с подсветкой одного конкретного цвета.

US $3.11 - 4.10

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Коврик с RGB подсветкой

Данный принт для компьютерного коврика является одним из самых популярных и уже долгое время держит лидирующую позицию в продажах. А у данного продавца можно купить этот популярный коврик с RGB подсветкой, которая установлена по периметру изделия, а для питания подсветки управляющий блок нужно подключить к любому USB разъему. Еще при заказе можно купит и классические коврики без подсветки, а также выбрать один из четырех возможных размеров.

US $3.66 - 19.99

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Компьютерная мышка Hongsund

А продолжает подборку бюджетная, но довольно функциональная компьютерная мышка. В данной мышке установлен сенсорный датчик с максимальной чувствительностью в 3200 dpi. А при желании чувствительность можно менять при помощи специальных кнопок, которые расположены выше колесика. В мышке имеются еще две дополнительные кнопки с левой части корпуса, а также установлена декоративная подсветка.

US $6.91

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Силиконовое крепление для вентиляторов

Далее в списке я расположил бюджетное и полезное решение для фиксации различных вентиляторов в корпусе ПК. Этот лот продается комплектом из 50 различных силиконовых втулок, которыми нужно заменить классические винты. Благодаря тому, что силиконовые втулки мягче винтов они гасят вибрацию и снижают шут от вентиляторов, при этом фиксация надежная и качественная



 US $5.42 - 5.90 набор 50 штук.

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Радиатор охлаждения для SSD накопителя

А это радиатор для отвода тепла от SSD накопителей формата M2. Данный радиатор можно заказать как с подсветкой, так и без нее. Для питания подсветку необходимо подключить к 3 Pin разъему на материнской плате. А в отзывах покупатели отмечают, что радиатор снижает температура накопителя примерно на 25 градусов по Цельсию.

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US $3.40 - 9.10

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Кронштейн для видеокарты

И замыкает подборку специальный кронштейн для поддержки видеокарты. В современном мире мощные видеокарты имеют большие габариты и довольно внушительный вес. Поэтому для избегания деформаций в материнской плате, вызванных вышесказанными факторами может использоваться специальный поддерживающий кронштейн. А данная модель имеет стильный вид и встроенную подсветку.

US $13.20

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