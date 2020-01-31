Газовая зажигалка

Это хорошая и популярная газовая зажигалка, на которой можно при заказе выбрать количество сопел от одного до трех. В нижней части корпуса установлен клапан, через который можно заправить зажигалку газом при необходимости. А покупатели оставляют отзывы, что товар полностью соответствует описанию и у зажигалки очень мощное сопло пламени.

US $3.25 - 4.25

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Внешний аккумулятор

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Этот аккумулятор имеет электроемкость на 8000 мАч, а главным его преимуществом является вмонтированный модуль для беспроводной зарядки смартфонов. А также установлено два USB разъема для зарядки с максимальным выходным токов в 2 ампера и 5 вольт. Все это изготовлено в красивом и стильном корпусе, на котором имеется цифровой дисплей для отображения оставшегося уровня заряда в процентах.

US $19.84

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Внешний корпус для SSD

Этот корпус предназначен для накопителей типа M2. А для подключения к компьютеру или к другим устройствам у продавца имеются разные интерфейсы на выбор. Установка или замену SSD накопителей происходит за считанные секунды. В целом простое и надежное устройство, которое в определенных случаях может быть незаменимым.

US $14.80 - 33.98

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Мужские часы

Данные часы имеют относительно невысокую цену, за которые при заказе вам придут стильное изделие из качественных материалов. Часы приятно сидят на руке, а при заказе можно выбрать несколько цветовых решений и разные ремешки. В часах имеется дополнительные цифровые дисплеи, а при желании можно включить подсветку в темном месте. Продавец продал уже более 5000 экземпляров.

US $17.39 - 17.99

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Коврик для мышки

Этот коврик имеет довольно большие размеры, которые составляют 800х300 миллиметров. У продавца имеются несколько различных принтов на тематику звездных войн и некоторых компьютерных игр. В целом это хороший и качественный коврик, на который уже более 1500 продаж.







US $8.16

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Лазерный дальномер

Этот дальномер производит компания Xiaomi и он изготовлен в цельном алюминиевом корпусе, который выглядит очень стильно и современно. Данная модель может производить измерения до 40 метров и имеет на дисплее три поля для отображения предыдущих измерений, а также одно поле для отображения текшего измерения. В целом это неплохой измерительный инструмент, на который много продаж и положительных отзывов.

US $14.61 - 18.47

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Карта памяти Sandisk

Эта карта памяти производится под известным брендом Sandisk. У продавца имеются карты памяти разного объема, а также можно выбрать разную скорость записи, из-за чего может существенно манятся цена. В целом у продавца уже почти 4000 продаж на данный товар, а также покупатели оставили много положительных отзывов.

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US $2.42 - 51.48

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