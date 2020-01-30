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Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: тестер тормозной жидкости, автомобильный пускатель и многое другое

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Аварийный пускатель для автомобиля

Данное устройство предназначено для аварийного пуска мотора автомобиля в том случае если у вас сел аккумулятор в машине. Кроме того его можно использовать как обычный внешний аккумулятор для зарядки различных устройств, в том числе смартфонов, планшетов и так далее. При этом электроемкость устройства составляет 8000 мАч, а пусковой ток для запуска ДВС составляет 400А.  

US $40.87

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Автомобильный тестер KONNWEI KW600

Данный тестер предназначен для анализа любого автомобильного аккумулятора. Он поможет выяснить все необходимые данные об аккумуляторе. Устройство очень актуально при покупке бывших в употреблении или новых аккумуляторов. И поможет сохранить деньги в том случае если вам предлагают купить аккумулятор не соответствующего качества. В отзывах покупатели отмечают, что приобретают такой тестер на двоих что бы сэкономить при покупке.

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US $29.04

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Автомобильный пылесос GRIKEY

Это недорогой, но практичный пылесос, который идеально подойдет для уборки в автомобиле. Питается пылесос от прикуривателя и не имеет встроенного аккумулятора, поэтому его цена немного ниже, чем у аналогов с аккумуляторами. А для жителей РФ цена еще ниже, чем в Китае, если заказывать со складов в России.

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US $15.94 - 19.04

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Автомобильный органайзер

Это неплохой тканевый органайзер, который можно разместить в багажнике любого автомобиля. Он поможет перевозить различные предметы, так чтобы они небыли разбросаны по всему багажнику. А в случае если органайзер вам не понадобится, его можно легко сложить и он не будет занимать много места.

US $2.77 - 4.90

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Органайзер для спинки сидения автомобиля

Это еще один вид органайзера, который можно прикрепить на спинку автомобильного сидения. И его смогут использовать пассажиры заднего сидения. В данный органайзер можно разместить различные бутылки, а также салфетки, смартфоны и планшеты. Органайзер очень удобен для автомобилистов, у которых есть маленькие дети.

US $4.88

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Щетка для автомобильных дисков

Возможно, многих этот товар не заинтересует, но для тех, у кого имеются литые диски сложной формы, данная щетка может хорошо помочь в очистки дисков от грязи и пыли. Она имеет специальную форму, а также удобную пластиковую ручку. А в целом щетка стоит недорого и может пригодиться для очистки любого автомобиля.

US $1.48

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Тестер качества тормозной жидкости

Если вы затрудняетесь ответить на вопрос нужно ли менять тормозную жидкость в автомобиле, то для того что бы быть уверенным в ответе есть специальный тестер, который поможет оценить качество тормозной жидкости в реальном времени. Для этого тестер нужно погрузить на некоторое время в тестируемую жидкость. Тестер довольно точно оценить качество тормозной жидкости и подскажет когда ее нужно срочно заменить

US $3.46

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