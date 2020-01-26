Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: ароматизатор воздуха, ручная минимойка и многое другое
Ароматизатор воздуха
Этот ароматизатор выполнен в виде турбины от самолета, и крепится он на дефлектор воздуховода. При подаче воздуха из воздуховода внутри ароматизатора начинает вращаться пропеллер и подавать приятный запах в салон автомобиля. Есть несколько вариаций заказа, с которыми вы можете ознакомиться на странице продавца.
US $4.63 - 14.98
Ручная минимойка
рекламаНа выбор у продавца имеются несколько вариантов комплектации, которые могут отличаться по характеристикам и цене. В комплекте имеется мощный насос, который питается от прикуривателя и создает хорошее давление. Также в комплекте поставляется шланг для забора воды с любой емкости, и ручной пистолет, который концентрирует струю. Очень хорошее и недорогое решение для мойки автомобиля в домашних условиях. US $26.99 - 44.99
Губка из искусственной шерсти
Еще одним нехитрым товаром, который поможет помыть автомобиль является губка из искусственной шерсти. В ней пошит специальный карман для руки, чтобы было удобно и эффективно производить мойкой. Губку можно применять как для наружной мойки автомобиля, так и для очистки салона внутри.
US $0.63 - 1.66
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Автомагнитола Podofo
Далее в подборке я поместил бюджетную магнитолу со стандартным размером 1din. Это простая магнитола, но в ней предусмотрен USB выход для подключения флеш накопителей, а также имеется AUX разъем и слот для SD карт. Все органы управления очень удобны и интуитивно понятны. А в целом автомагнитола была продана почти 7000 раз.
US $13.49 - 16.49
Автомобильный брелок
Этот брелок выполнен в виде тормозного диска с колодкой. В производстве использовались только качественные материалы, поэтому брелок приятно сидит в руке и имеет дорогой внешний вид. Также можно заказать изделие в виде литых автомобильных дисков, и выбрать цвет брелока.
US $9.37
Автомобильное зарядное устройство
Данную зарядку можно установить в любом месте в салоне автомобиля. Для того чтобы скрыть следы выреза в отделке салона или торпеде в комплекте имеется декоративная гайка которая одновременно является и фиксатором данного устройства. В зарядке имеется два USB разъема с разным выходным током, а также имеется декоративная подсветка, которая поможет найти порты в темное время суток.
US $2.99
FM-трансмиттер
Это одновременно простое и порой очень полезное устройство, оно имеет довольно широкий функционал. Его можно использовать как ретранслятор аудио сигнала с телефона на автомобильную магнитолу, используя FM волны и Bluetooth. Также на нем имеются USB разъемы для зарядки различных гаджетов, а при желании устройство можно использовать для ответа на телефонные звонки, для этого у него есть специальная кнопка ответа и микрофон.
US $4.15
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