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Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: чехлы для сидений, лампы для фар и многое другое

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Биксеноновые линзы

Это очень красивое решение для тюнинга вашего автомобиля, ведь фары это та деталь, на которую обращаешь внимание практически в первую очередь. У продавца есть несколько моделей линз с разной декоративной подсветкой. Также добавлю, что у продавца в магазине имеется широкая линейка декоров для различных автомобильных фар.  

US $38.99 - 53.94 набор 2 штуки.

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Набор для ремонта салона

Данный набор продается в разной комплектации и предназначен для удобной работы с элементами салона, а также с внутренней отделкой. При помощи инструментов входящих в комплект можно как монтировать так и демонтировать различные детали и узлы при этом не оставляя на них следов деформации.

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US $3.63 - 22.02

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Электрический компрессор

Этот компрессор питается от прикуривателя и может быстро накачать любое колесо. Удобно, что в устройстве имеется встроенный манометр, благодаря чему можно выставить необходимое давление в шинах и после накачивания до заданного уровня компрессор автоматически отключится. Также стоит отметить, что устройство имеет небольшие размеры и не займет много места в автомобиле.

 

US $16.32 - 20.41

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Чехлы для сидений

Это очень красивые и приятные меховые чехлы для автомобильных сидений. Можно купить изделия разных цветов, а для фиксации на сидениях имеются удобные и практичные, широкие резинки с карабинами. Карабины позволяют быстро снять чехлы при необходимости. Чехлы изготовлены качественно и надежно.

US $17.50 - 34.30

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Козырек от солнца на лобовое стекло

При парковке автомобиля в солнечном месте температура в салоне через некоторое время становится невыносимой и для того что бы снизить эффект нагрева от солнца есть простое и недорогое решение. А именно это козырек на лобовое стекло из специального светоотражающего материала. Он просто и быстро монтируется на стекло и также просто снимается при необходимости. На данный козырек почти две тысячи продаж, а также стоит добавить, что он имеет универсальные размеры.

US $11.77 - 14.16

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Мультимедиа магнитола для автомобиля

Данная магнитола имеет размер стандартного формата 2 DIN, и работает на базе Android 8,1. Стоит сразу сказать, что магнитола многофункциональная и имеет невысокую цену, что и сделала ее очень популярной. На данный момент продано почти 10000 экземпляров. С подробной характеристикой вы можете ознакомиться на странице товара. А также удостоверится в отзывах о качестве товара.

US $45.18 - 72.22

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Светодиодные лампы для автомобильных фар.

Одним из лучших решений для освежения дороги в ночное время суток для автомобильных фар являются светодиодные лампы. Они яркие, а также при желании можно выбрать разную температуру свечения. А у данного продавца есть большой выбор различных разъемов подключения для разных автомобилей.

US $9.52 - 21.34 набор 2 штуки.   

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