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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: USB флеш-накопитель, кулер для ПК и многое другое

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Кулер для ПК

Это недорогой кулер для ПК. Его радиатор изготовлен таким образом, что крепится сразу на процессор без использования медных трубок как в более дорогих моделях. Сам же вентилятор вращается с максимальной скоростью в 2200 оборотов в минуту и имеет мягкую синею подсветку. При заказе нужно обязательно проверить совместимость с вашим сокетом для этого у продавца имеется вся необходимая информация на странице товара.    

US $7.35

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Стильные кроссовки 

Это довольно интересная модель спортивной обуви. Кроссовки продаются в разных цветах и размерах. Покупатели отмечают, что кроссовки удобные и хорошо выглядят, а также отмечают хорошее качество обуви. Данная модель продана уже более 1000 раз.

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US $18.61 - 29.72

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Внешний аккумулятор 

Подобные устройства стали уже неотъемлемой части нашей жизни, практически у каждого есть много гаджетов, которые требуют подзарядки в местах, где нет подключения к электросети. Данную модель производит известный и надежный бренд Baseus, и она имеет электроемкость в 10000 мАч, надежный крепкий корпус и дисплей для отображения уровня заряда.

US $19.24 - 21.17

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Экшн-камера Eken H9R/H9

Это практически самая известная и популярная экшн-камера в бюджетном сегменте. Большим плюсом является богатая комплектация, а также возможность заказать множество дополнительных креплений, карт памяти, аккумуляторов за довольно небольшие деньги. Камера снимает в хорошем качестве, однако не имеет стабилизации изображения. В целом очень хорошая модель за свои деньги и вполне подойдет для первой камеры.

 

US $32.17 - 65.20

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Беспроводной звонок 

Данный звонок состоит из двух блоков. Первый блок это собственно кнопка, которая монтируется возле входа в квартиру или дом, а второй блок монтируется внутри помещения и при нажатии на уличную кнопу воспроизводит звуковую мелодию. На внутреннем блоке имеются кнопки для регулировки громкости звонка, а на выбор можно установить одну из 32 мелодий.

US $4.49 - 17.55

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Набор отверток 

Данный набор продан уже более 30000 раз. Набор поставляется в специальном удобном чехле, в котором надежно крепятся 24 биты. А сама рукоятка изготовлена из металла и имеет также надежное крепление для бит, которые при необходимости можно быстро заменить. В целом недорогой и полезный набор, который точно не будет лишним в домашнем наборе инструментов.

US $3.14

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USB флеш-накопитель

Это очень популярная флешка на которую более 20000 продаж. Она изготовлена в цельном металлическом и водонепроницаемом корпусе. Как всегда, на таких товарах можно выбрать разный объем памяти от 8 до 128 гигабайт в данном случае. А для фиксации накопителя на ключи имеется специальный вмонтированный карабин. 

US $2.22 - 12.00

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