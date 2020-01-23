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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: бюджетная экшн-камера, наушники и многое другое

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Клавиатура, мышка, наушники 

Этот лот продается комплектом и включает в себя отличную механическую клавиатуру с корпусом, в котором применены металлические вставки и RGB подсветка. А также в комплекте имеется компьютерная мышка в одном стиле с клавиатурой и довольно неплохие игровые наушники с микрофоном и синей подсветкой. Стоит отметить, что хоть в целом на лот мало продаж, но по отдельности все товары довольно популярные на Aliexpres и имеют неплохое качество.   

US $43.29

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Бюджетная экшн-камера YI Discovery 

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Эту камеру производит суббренд xiaomi и данная модель хорошо зарекомендовала себя. Хоть камера и поддерживает съемку в 4К, но ее рабочий режим рассчитан на Full HD разрешение. При съемке в хорошем освещении получаются отличные кадры, комплект камеры также порадует. За совсем небольшие деньги вы получите дополнительный аккумулятор и множество креплений на разные поверхности и устройства. В целом это отличная камера начального уровня, а к единственному существенному минусу можно отнести отсутствие стабилизации изображения.  


US $49.99 - 59.99

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SSD накопитель KingSpec

Я уже не раз добавлял этот накопитель в свои подборки, но он действительно этого заслуживает. Данный SSD накопитель имеет невысокую стоимость и продается с разным объемом. Благодаря широкому выбору устройств с разным объемом продавец покрывает практически все потребности покупателя. Также у продавца расписаны все характеристики на каждый отдельно взятый накопитель, благодаря чему вы точно знаете, что заказываете. Исходя из всего вышесказанного, данный товар продан уже более 8000 раз.

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US $11.21 - 175.03

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Наушники HYPERX

А этот продавец имеет на продажу широкую линейку оригинальных наушников HYPERX. Все наушники в наличии имеют полноразмерные габариты и поставляются с микрофоном. Наушники не дешевые, но отличаются великолепным звучанием и качеством сборки. К некоторым моделям продавец прикладывает бесплатный подарок в виде подставки для наушников.



US $33.60 - 139.90

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Вакуумные наушники

Это одна из самых бюджетных и рабочих моделей наушников на Aliexpress. К преимуществам можно отнести тканевую оплетку провода и довольно неплохое звучание. Однако стоит понимать, что ничего сверхъестественного за эти деньги получить нельзя, но в определенных ситуациях, возможно, кому-то такая модель пригодится. На данные наушники более 11000 продаж.

US $0.86 - 0.93 

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Светодиодная лента

Данная лента предназначена для организации декоративной подсветки в автомобилях или в других местах и локациях. Есть много различных цветов на выбор, а также при необходимости можно заказать разную длину ленты. В комплекте с лентой поставляется контролер для управления световыми режимами.  


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US $1.45 - 4.82

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Мощная док станция

По своей сути это мощный аккумулятор на 375Wh/100500 mAh. Его удобно брать в походы и ли на мероприятия где долго не будет электросети. Вещь не дешевая, но своих денег стоит на странице продавца имеется полная характеристика, а также стоит добавить, что устройство можно заказать со склада в РФ.

US $352.97   

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