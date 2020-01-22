Компьютерная клавиатура

Данная клавиатура имеет имитацию механического нажатия на кнопки, а при заказе можно выбрать страну отправки, среди которых есть и РФ. Также можно выбрать разные цвета устройства, а клавиатура имеет красивую подсветку и стильные округлые кнопки. А также стоит отметить, что клавиатура поставляется сразу с русской раскладкой.

US $14.69

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Игровые наушники

Данные наушники отличаются высоким качеством используемых при производстве материалов. На проводе имеются механические кнопки для управления громкостью воспроизведения, а также кнопки для управления микрофоном. Сам же микрофон можно быстро отсоединить в том случае если он не используется. Наушники имеют отличное звучание, а продавец продал около 1000 экземпляров на данный момент.

US $54.99

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Запонки в виде часовых механизмов

Данные запонки имеют необычный дизайн, в котором используются часовые механизмы. У продавца имеются различные модели с разными цветами. Запонки изготовлены из качественной нержавеющей стали. Эти запонки могут подчеркнуть ваш индивидуальный стиль, и имею невысокую стоимость.

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US $6.18 - 8.27

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Внешний HDD накопитель

Этот накопитель производит известная фирма Seagate и продается с разным объемом памяти от 160 Гб до 4 Тб. Данный накопитель изготовлен в необычном корпусе и имеет небольшие размеры. Для более ускоренной передачи данных устройство использует интерфейс USB 3,0 при подключении к ПК. С подробными характеристиками и параметрами накопителя можно ознакомиться на странице продавца, добавлю что товар продан уже более 2500 раз.

US $14.18 - 131.96

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Шнурки для обуви со светодиодной подсветкой

Это обычные шнурки для обуви, в которых вмонтированы светодиоды. При оформлении заказа можно выбрать один из восьми цветов свечения. А главный блок, в котором установлен контроллер и аккумулятор размещен в округлом корпусе, и крепится на обуви. Стоит отметить, что корпус с аккумулятором и контролером хоть, и выполнен надежно, но не является полностью водонепроницаемым. Поэтому данные шнурки не стоит использовать в дождливую погоду. US $6.98

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Бюджетная подсветка для монитора

Данная подсветка имеет невысокую цену и может быть смонтирована на любой монитор или телевизор. При заказе можно выбрать различную длину светодиодных лент. Лента имеет основу, которая имеет двухсторонний скотч для фиксации, а питание подключается по средствам USB разъема. В комплекте с товаром поставляется пульт дистанционного управления и контролер для управления и включения разных режимов свечения.

US $1.95 - 11.14

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Магнитный кабель для зарядки

Этот кабель имеет длину один метр, а в оплетки провода вмонтирована гармоничная подсветка, цвет которой можно выбрать при заказе. У продавца имеются все популярные разъемы для разных смартфонов. А также стоит добавить, что данный кабель очень популярный и имеет более 30000 только у этого продавца.

US $0.79 - 2.38

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