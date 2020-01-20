Водяное охлаждение ALSEYE XTREME PC

Этот комплект водяного охлаждения состоит из радиатора, помпы и специального водоблока для ЦПУ компьютера. На радиаторе охлаждения смонтировано два вентилятора для охлаждения с подсветкой и необычной формой корпуса. Сама же помпа также выполнена с подсветкой и декоративными элементами, которые вносят неповторимость и красоту в конструкцию всего комплекта охлаждения. Водоблок тоже подсвечивается, а в комплекте есть все необходимое для монтажа системы охлаждения.

US $128.79

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Водяное охлаждение Aigo

Это еще один вариант охлаждения от компании Aigo. У продавца можно выбрать три модели на выбор, отличаются они размером радиатора и количеством вентиляторов, которые установлены непосредственно на радиаторах. Соответственно можно заказать устройство охлаждения с одним, двумя и тремя вентиляторами. Конструкция охлаждения универсальная и подходит ко многим сокетам, но перед заказом стоит проверить совместимость с вашим устройством

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US $49.99 - 118.17

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Клавиатура и мышка

Это беспроводная клавиатура и мышка с красивой теплой подсветкой. Клавиатура имеет металлическое обрамление корпуса, а также такую конструкцию кнопок, которая позволяет легко очистить клавиатуру от мусора. Сама же мышка также имеет корпус с металлическими вставками и сем кнопок для управления. А емкость встроенных аккумуляторов в клавиатуре и мышке позволяет долго работать без подзарядки.





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US $12.34 - 26.77

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Материнская плата HUANANZHI B75

Данная плата построена на базе сокет LGA1155 и два разъема для ОЗУ DDR3. Максимальный возможный объем каждой из планок ОЗУ составляет 8 Гб. Также на данной плате установлено ряд необходимых портов и разъемов. Материнская плата имеет компактные размеры, которые составляют 240*175 мм. Подводя краткий итог можно сказать, что это неплохой вариант для бюджетного ПК.

US $47.80

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Материнская плата Kllisre X79

А это еще один вариант бюджетной материнской платы от компании производителя Kllisre. Она изготовлена с сокетом LGA2011 и имеет два разъема DDR3 с поддержкой двух планок памяти по 32 гигабайта. На материнской плате имеется хорошее охлаждение всех необходимых электрических элементов. Продавец продал уже более 1800 единиц данного товара.





US $48.77

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Кулер для охлаждения ЦПУ

Это мощеная модель кулера для охлаждения ЦПУ. В данной модели используется три вентилятора и два радиатора охлаждения, в которые отводятся тепло по шести медным трубкам от процессора. Каждый из вентиляторов оснащен подсветкой. А также большим плюсом является, то, что при заказе можно выбрать кулер с разным количеством вентиляторов в зависимости от ваших потребностей.

US $21.64 - 27.28

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Кулер для охлаждения ЦПУ ALSEYE

Это еще один вариант охлаждения для ЦПУ. Данная модель имеет красивый и стильный внешний вид. А также широкий радиатор, в который подводятся шесть медных трубок для отвода тепла от процессора. С двух боков на кулере установлено по вентилятору с подсветкой и скоростью вращения от 800 до 2000 оборотов в минуту. В целом это очень красивая и популярная модель кулера.







US $38.22

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Термопаста GD900

Для монтажа любых радиаторов охлаждения в компьютерах необходимо использовать термопасту для более эффективной передачи тепла. Данная паста продается в специальных шприцах с разной дозировкой от 1 до 30 грамм. А также стоит добавить, что данный товар продан более 8000 раз.

US $1.06 - 12.34

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