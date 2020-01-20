Подборка интересных и популярных товаров для ПК с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водяное охлаждение, материнская плата и многое другое
Водяное охлаждение ALSEYE XTREME PC
Этот комплект водяного охлаждения состоит из радиатора, помпы и специального водоблока для ЦПУ компьютера. На радиаторе охлаждения смонтировано два вентилятора для охлаждения с подсветкой и необычной формой корпуса. Сама же помпа также выполнена с подсветкой и декоративными элементами, которые вносят неповторимость и красоту в конструкцию всего комплекта охлаждения. Водоблок тоже подсвечивается, а в комплекте есть все необходимое для монтажа системы охлаждения.
US $128.79
Водяное охлаждение Aigo
Это еще один вариант охлаждения от компании Aigo. У продавца можно выбрать три модели на выбор, отличаются они размером радиатора и количеством вентиляторов, которые установлены непосредственно на радиаторах. Соответственно можно заказать устройство охлаждения с одним, двумя и тремя вентиляторами. Конструкция охлаждения универсальная и подходит ко многим сокетам, но перед заказом стоит проверить совместимость с вашим устройством
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US $49.99 - 118.17
Клавиатура и мышка
Это беспроводная клавиатура и мышка с красивой теплой подсветкой. Клавиатура имеет металлическое обрамление корпуса, а также такую конструкцию кнопок, которая позволяет легко очистить клавиатуру от мусора. Сама же мышка также имеет корпус с металлическими вставками и сем кнопок для управления. А емкость встроенных аккумуляторов в клавиатуре и мышке позволяет долго работать без подзарядки.
рекламаUS $12.34 - 26.77
Материнская плата HUANANZHI B75
Данная плата построена на базе сокет LGA1155 и два разъема для ОЗУ DDR3. Максимальный возможный объем каждой из планок ОЗУ составляет 8 Гб. Также на данной плате установлено ряд необходимых портов и разъемов. Материнская плата имеет компактные размеры, которые составляют 240*175 мм. Подводя краткий итог можно сказать, что это неплохой вариант для бюджетного ПК.
US $47.80
Материнская плата Kllisre X79
А это еще один вариант бюджетной материнской платы от компании производителя Kllisre. Она изготовлена с сокетом LGA2011 и имеет два разъема DDR3 с поддержкой двух планок памяти по 32 гигабайта. На материнской плате имеется хорошее охлаждение всех необходимых электрических элементов. Продавец продал уже более 1800 единиц данного товара.
US $48.77
Кулер для охлаждения ЦПУ
Это мощеная модель кулера для охлаждения ЦПУ. В данной модели используется три вентилятора и два радиатора охлаждения, в которые отводятся тепло по шести медным трубкам от процессора. Каждый из вентиляторов оснащен подсветкой. А также большим плюсом является, то, что при заказе можно выбрать кулер с разным количеством вентиляторов в зависимости от ваших потребностей.
US $21.64 - 27.28
Кулер для охлаждения ЦПУ ALSEYE
Это еще один вариант охлаждения для ЦПУ. Данная модель имеет красивый и стильный внешний вид. А также широкий радиатор, в который подводятся шесть медных трубок для отвода тепла от процессора. С двух боков на кулере установлено по вентилятору с подсветкой и скоростью вращения от 800 до 2000 оборотов в минуту. В целом это очень красивая и популярная модель кулера.
US $38.22
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Термопаста GD900
Для монтажа любых радиаторов охлаждения в компьютерах необходимо использовать термопасту для более эффективной передачи тепла. Данная паста продается в специальных шприцах с разной дозировкой от 1 до 30 грамм. А также стоит добавить, что данный товар продан более 8000 раз.
US $1.06 - 12.34
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