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Подборка интересных и популярных товаров для ПК с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: игровые наушники, зашифрованная флешка и многое другое

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Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
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RGB подсветка для корпуса ПК

Данная подсветка выполнена в корпусах разного размера и подойдет для всех типов ПК. Корпус подсветки выполнен таким образом, чтобы рассеивать свет, и это делает переходы между цветами плавными, что в целом выгладить приятнее для человеческого глаза. У продавца можно заказать все необходимые переходники и тройники для подключения подсветки к вашей материнской плате.  

 US $5.11 - 16.14

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Игровые наушники Havit

Это недорогие, но действительно хорошие наушники, которые неплохо звучат и имеют современный стильный дизайн. В конструкции наушников предусмотрена RGB подсветка и микрофон. Пятидесяти миллиметровые динамики обеспечивают хорошее звучание, а мягкие амбушюры не давят и не мешают при долгом использовании. Это неплохие наушники за приемлемую цену.   

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US $17.99

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Power Bank KUULAA 

Данный внешний аккумулятор имеет электроемкость в 20000 мАч, а благодаря функции Quick Charge 3,0 устройство может быстро заряжать различные гаджеты и смартфоны. На батарее установлен дисплей, а также большое количество портов для зарядки, среди которых имеется USB Type-C и Lightning. В целом Power Bank очень надежный и популярный и только у данного продавца продано уже более 10000 экземпляров.

US $22.99 - 25.99

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USB-Хаб

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Данный хаб имеет небольшие размеры и на нем размещено 4 USB порта с максимальной скоростью передачи данных до 5 Gbp\s. А для полноценного питания портов используется адаптер, который подключается к электросети. Единственный существенный минус, на мой взгляд, является короткий провод подключения к компьютеру.

US $1.96 - 7.76

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Зашифрованный флеш-накопитель

Эта флешка имеет красивый металлический корпус, на котором размещен сканер отпечатков пальцев. Благодаря сканеру вы можете ограничить доступ к данным записанным на накопителе. У продавца есть две модификации устройства на 32 и 64 Гб с максимальной скоростью чтения в 10 МБ/с, а вот скорость записи в два раза меньше.

US $32.32 - 40.42

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Игровая мышка и клавиатура Havit

Данная мышка и клавиатура продаются комплектом. Что касается мышки, то она имеет семь кнопок управления, в том числе кнопку смены чувствительности датчика мышки с максимальным значением в 4800 dpi, а также кнопку смены режимов подсветки. А клавиатура имеет механические кнопки с синими свитчами, которые отличаются жестким нажатием и длинным ходом кнопки.

US $45.99

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Универсальная флешка брелок

Флешка продается объемом от 32 до 128 гигабайт, она выполнена в виде брелока и имеет кольцо для подвешивания на ключи, а также прочный металлический корпус. Основная часть накопителя вращается на 360 градусов и имеет два разъема для подключения к различным устройствам. Первый разъем это стандартный USB для подключения к компьютеру, а второй разъем это USB Type-C для подключения к смартфонам.  

US $6.97 - 22.42

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