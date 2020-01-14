Беспроводные наушники Whizzer B6

Эта модель наушников имеет полностью водонепроницаемый корпус и оригинальный кейс для хранения, который состоит из двух частей скрепленных петелькой из надежного материала. Что касается качества звучания то это понятие очень субъективное, но в целом о звуке заказчики отзываются положительно. На каждом из наушников имеются сенсорные кнопки для управления. По заявлению производителя наушники на одном заряде могут воспроизводить музыку до 45 часов с учетом периодичной зарядке от кейса. Подводя краткий итог можно сказать, что наушники стоят своих денег и отвечают большинству требованиям покупателей.

US $53.55

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Выключатели и розетки

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У этого продавца можно приобрести выключатели, розетки, розетки для TV кабеля и другие в одном стильном дизайне. Дизайн выполнит с применением алюминия по контуру и в центре устройств. У продавца можно также заказать выключатели с одной, двумя и тремя кнопками и мягкой синей подсветкой над каждой кнопкой.

US $2.16 - 13.68

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Декоративный светильник

Данный светильник изготовлен в водонепроницаемом корпусе и может монтироваться как внутри помещения, так и снаружи. Он предназначен для создания декоративной подсветки и светит в две противоположные стороны ровными лучами в виде полос. Можно заказать светильники разных цветов, а также разной температурой свечения. Это интересное решение, которое можно использовать, чтобы создать неповторимый дизайн помещения или уличного оформления сада, а также в других всевозможных локациях.

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US $23.66 - 35.28

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Вязаная шапка

Далее в подборке обычная вязаная шапка. В ней нет ничего высокотехнологичного и неповторимого, это просто хорошая и недорогая шапка, которую могут носить как девушки, так и парни. У продавца можно выбрать один из четырнадцати цветов, а вот размер имеется только один и указан как 54-60 см.

US $2.64

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USB-хаб

А это популярный и надежный USB-хаб. Его можно заказать в нескольких конфигурациях, которые отличаются в первую очередь количеством USB разъемов, а также цветом. Независимо от конфигурации на каждом устройстве помимо USB портов имеется еще и слоты для карт памяти двух популярных форматов. На странице товара имеется полная характеристика по скорости передачи данных и другая полезная информация, которая важны при заказе. Продавец оформил уже более 20000 заказов на данный товар.

US $1.79 - 4.49

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Мужские часы

Многие знаю, что китайцы делают отличные копии часов, а также придумывают свои оригинальные дизайны. Данные часы не только красивые, но и изготовлены из качественных материалов. Все дополнительные циферблаты полностью рабочие и выполняют свои функции. Стоит также добавить, что часы водонепроницаемые и поставляются сразу в красивой подарочной упаковке. Все это продается за приемлемую цену. Благодаря всему перечисленному на данные часы более 12000 продаж.

US $14.69

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Светодиодный потолочный светильник

Этот светильник, пожалуй, самое удачное решение на Aliexpress для освещения в своем классе. Светильник светит с максимальной яркостью в 3000 люменов и плюс 500 люменов яркости RGB светодиодов. Это позволяет осветить довольно большое помещение. К примеру, стандартная лампочка накаливания на 100 ватт излучает всего примерно 1200 люменов. Также в светильнике имеется беспроводная колонка, с которой можно воспроизводить музыку с вашего смартфона. В комплекте имеется пульт дистанционного управления. В целом за эти деньги данный светильник является очень удачным вариантом для приобретения.

US $28.27

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