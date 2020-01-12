Полотенце из микрофибры

Данное полотенце отлично подойдет для уборки любого автомобиля, при помощи полотенца можно легко и быстро очистить различные узлы автомобиля как внутри, так и снаружи машины. Полотенце имеет размер 75*35 сантиметров и продается в одном цвете. Покупатели отмечают, что полотенце имеет длинный и мягкий ворс и отлично отмывает различные загрязнения.

US $4.10

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Омыватель для стекла в таблетках

Данное средство продается в таблетках, которые перед использованием нужно растворить в воде. Одной таблетки хватает для приготовления четырех литров готового омывателя. Одна упаковка содержит 10 таблеток, что делает данное средство очень экономичным в сравнение с готовыми жидкими аналогами. В отзывах заказчики подтверждают, что средство соответствует описание и отлично справляется с омыванием стекол.

US $1.25

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Набор автомобильных клипс

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Набор состоит из различных клипс, которые поставляются в удобном пластиковом кейсе со специальным инструментом для монтажа. Набор подойдет для крепления отделки салона или фиксации различных элементов отделки багажника и других узлах автомобиля.

US $11.29

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Насадка на глушитель

А это отличная насадка на глушитель автомобиля. Благодаря своей специальной конструкции и способу крепежа, насадка подойдет к большинству возможных глушителей. Насадка изготовлена из качественной нержавеющей стали и очень быстро устанавливается. В целом очень красивое и недорогое решения для тюнинга.

US $2.99 - 3.40

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Трансмиттер для автомобиля

Данный передатчик предназначен для транслирования аудио сигнала с вашего смартфона или флешки на встроенный автомобильный FM приемник. В данном трансмиттере производитель не забыл и про USB порты для зарядки, а также добавил удобный регулятор громкости. Используя данный трансмиттер можно отвечать на телефонные звонки, в случае если вы предварительно синхронизировали его со смартфоном.

US $10.96

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Подсветка для салона автомобиля

Данная подсветка представляет собой своего рода светящийся шнур, который монтируется между стыковочными швами различных элементов внутренней отделки салона автомобиля. Продается подсветка мотками по три метра, также можно выбрать один из четырех цветов. Подсветка светит мягко и ненавязчиво, она не мешает во время вождения и отлично украсит любой салон.

US $4.92

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Очиститель для моторного отсека

Данное средство предназначено для очистки двигателя и моторного отсека от масел и тяжело вымываемой грязи. Очиститель поставляется в маленьком флакончике, содержимое которого нужно разбавить в 180 миллилитров воды. Это средство довольно популярно и продано уже более 27000 раз.

US $1.49

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Автомобильное зарядное устройство Baseus

И замыкает данную подборку автомобильная зарядка от фирмы Baseus, Он изготовлена из надежных материалов, и имеет два порта для зарядки. У продавца есть несколько вариантов для заказа. Стоит также добавить что суммарный выходной ток на портах составляет 5 ампер при 5 вольтах. Это очень популярная автомобильная зарядка, которая продана только у данного продавца более 38 000 раз.

US $4.99

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