Светодиодные косички

Данное устройство предназначено для фиксации в волосах. Оно состоит из заколки и трубочек из оптоволокна разной длины. В заколке установлен светодиод, который и придает оригинальное свечение, также подсвечиваются и трубочки из оптоволокна. Товар востребован и продан более 7000 раз.

US $0.56 - 2.36

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Зарядное устройство

А это мощное зарядное устройство с четырьмя USB портами, один из которых поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3,0. Остальные порты выдают ток 3,1 ампера при 5 вольтах. Зарядка компактная, недорогая и довольно функциональная, за что и понравилась многим покупателям. На данный лот более 12000 продаж.

US $1.98

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Мультитул Xiaomi

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Далее в подборке я разместил популярный мультитул от компании Xiaomi. Он объединяет в себе много полезных инструментов, инструмент изготовлен из высококачественной стали и однозначно сможет выручить во многих сложных ситуациях, когда под рукой нет необходимого специального инструмента.

US $25.55

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Декоративная карта мира

Данная карта предназначена для декора стен в офисе или дома, а также в любых других помещениях. Ее можно заказать разных размеров, на выбор у продавца пять вариантов. Есть также карта на русском языке. Для точного крепления карты на стену имеется специальный шаблон в комплекте, что сильно упрощает монтаж.

US $17.98 - 44.98

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Модуль беспроводной зарядки

Данный модуль может добавить функцию беспроводной зарядки практически в любой смартфон. У продавца продаются модули с разными разъемами. Устройство тонкое и его можно разместить под чехлом смартфона. В целом довольно простое и надежное устройство, которое при необходимости расширит функционал вашего смартфона.

US $2.18 - 3.57

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Наклейки на холодильник

А это интересные и веселые наклейки, которые предназначены для холодильника. У продавца есть четыре варианта на выбор. Благодаря своим размерам наклейки подойдут для любого холодильник. На данный товар уже более 4000 продаж.

US $1.12

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Кресло с игровым дизайном

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Данное кресло имеет стильный современный дизайн, а также хорошее качество. За свои деньги в кресле применены надежные материалы. Его можно заказать в разных цветах и конфигурациях, что незначительно влияет на цену. Кресло приходит в разобранном состоянии и на сборку понадобится немного времени. Также для жителей России товар можно заказать со склада в РФ.

US $276.00 - 290.00

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