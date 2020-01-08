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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: компьютерная клавиатура с подсветкой, декоративные камни и многое другое

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Компьютерная клавиатура

Это интересная и красивая клавиатура подсветкой. Дизайн в определенной степени скопирован с печатных машинок, а современности донному устройству добавляет RGB подсветка. Клавиатура с завода поставляется с русской гравировкой на кнопках, а для жителей России продавец сможет поставить товар с местных складов, что позволит доставить товар всего за несколько дней.

US $14.39

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Зарядная станция 

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Эта зарядная станция имеет на своем корпусе шесть разъемов для подзарядки различных гаджетов. Один порт поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, также зарядная станция имеет один разъем USB Type-C. Для индикации процесса зарядки на устройстве имеется удобный дисплей. Данная станция довольно популярна и продана уже более 8000 раз, а в отзывах можно удостовериться, что товар соответствует описанию. 

US $17.36 - 18.30

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Умные часы ZAPET

Далее в подборке я разместил умных часов, это популярная модель, которая продана более 26000 раз. Покупатели подтверждают что товар хорошего качества, однако отмечают что по сравнению с более дорогими моделями, данные часы имеют небольшую погрешность в измерениях различных параметров. Но в целом это вполне работоспособная модель с большим функционалом и стильным дизайном.

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US $6.29

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TWS наушники Lenovo

Данные наушники производит известная компания Lenovo. Наушников имеет тонкий округлый кейс, который не займет много места в кармане. Кейс открывается и закрывается при повороте верхней крышки. До полного заряда наушники заряжаются два часа и могут проработать до 5 часов в режимы непрерывного прослушивания музыки, а также стоит отметить наличие защиты от брызг воды под давлением, так что дождь данным наушникам не страшен. 

US $31.17

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Декоративный камень 

Данные накладки продаются в двух размерах 60*60 и 60*30 сантиметров, а также можно выбрать один из многих цветов. Данные накладки клюется на любую стену для создания неповторимого интерьера. Покупатели высоко оценивают данный товар, а в отзывах можно увидеть много фотографий готовых работ. На данный товар более 2000 продаж. 

US $1.62 - 2.68

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TWS наушники CBAOOO

Основным плюсом данной модели наушников является наличие мощного аккумулятора на 3500 мАч, от которого можно подзарядить любые устройства. Кейс для наушников имеет цилиндрическую форму, также на корпусе установлен дисплей, на котором отображается уровень зарядка аккумулятора. Наушники отлично звучат, а также на корпусе каждого наушника установлена сенсорная кнопка для контроля и управления над режимами воспроизведения. Данная модель продана почти 3000 раз.

US $11.99 - 19.83

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Флеш-накопитель

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Данный накопитель имеет два разъема для подключения к компьютеру и смартфону. У продавца можно заказать флешку во многих цветах на любой вкус, а также выбрать объем накопителя от 8 до 128 Гб.  На данный товар более 13000 продаж, покупатели подтверждают полное соответствие товара его описанию. 

US $2.12 - 8.97

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Kolmohorov
10:21
Это скриншотный разгон или же в играх так тянет?
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Kolmohorov
10:20
Надо скрины как-то больше делать (обрезать, например). Потому что смотришь, а шрифт мелковат - надо увеличивать. (Ну по крайней мере на моем 27 дюймов, 1440р)
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Kolmohorov
10:17
>>>Нет одним продувом ты 20 гр не сбросишь. Сброшу и уже это делал. >>>Лепи вентиль на радиатор турок. Крепи морозильник на изоленту, цыган. >>>Решает когда тест проходится или нет. Что? Ты о чё...
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
Kolmohorov
10:15
Хорошо, так и сделаю. Тебе тоже не хворать.
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
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