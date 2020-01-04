Всем привет, дорогие друзья. Позвольте поделиться с вами интересными товарами из китайских магазинов, на которые стоит обратить внимание.

Электронные часы

Данные часы имеют необычную конструкцию, для отображения каждой отдельной цифры имеется отдельный светодиод, и пластинка с гравировкой из органического стекла. Сам же корпус изготовлен из дерева. Часы имеют необычный внешний вид, и однозначно украсят любой интерьер.

US$99.99

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Шлем из вселенной Star Wars

А это шлем мандалорца из вселенной Star Wars. Шлем изготовлен из качественных материалов и отлично подойдет для тематических вечеринок или для розыгрыша друзей. Шлем может стать хорошим подарком для ребенка. А у продавца есть несколько различных моделей на выбор.

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USB-хаб с беспроводной зарядкой

Данный хаб производится под известным брендом Baseus. Он имеет все возможные разъемы для подключения различных дополнительных гаджетов, а также различных накопителей. Отличительной чертой данного устройства является наличие беспроводной зарядки для смартфонов, что делает хаб еще боле функциональным и полезным. На данный товар более 2500 продаж и много положительных отзывов.

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US $29.99

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Магнитный фиксатор для кабеля

Данный фиксатор предназначен для монтажа на стол и фиксации на нем различных кабелей. Устройство состоит из главной панели, которая клеится на стол, а также нескольких магнитов, фиксируемых непосредственно на необходимые кабели. Таким образом, можно легко и быстро закрепить любой кабель под рукой. В целом довольно удобное и недорогое решение.

US $5.49 - 6.19

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USB type-C кабель

Данный кабель можно заказать размером от 25 сантиметров до 3 метров, а также выбрать один из двух цветов. Кабель имеет качественную тканевую оплетку и надежные штекеры с ненавязчивой подсветкой. На данный кабель более 42 000 продаж, а также стоит добавить, что товар можно заказать со склада в РФ.

US $1.69 - 4.99

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Светодиодные светильники

И замыкают подборку уличные светодиодные светильники. Для защиты светильников от воздействия атмосферы они имеют защиту по стандарту IP 65. При заказе можно выбрать различную мощность устройства, а также температур свечения. Конструкция данных светильников продуманна во всем и позволит легко и быстро организовать освещение в любом месте.

US $2.73 - 13.08

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