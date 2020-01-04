Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: необычные электронные часы, шлем из вселенной Star Wars и многое другое

для раздела Блоги
+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Всем привет, дорогие друзья. Позвольте поделиться с вами интересными товарами из китайских магазинов, на которые стоит обратить внимание. 

Электронные часы

Данные часы имеют необычную конструкцию, для отображения каждой отдельной цифры имеется отдельный светодиод, и пластинка с гравировкой из органического стекла. Сам же корпус изготовлен из дерева. Часы имеют необычный внешний вид, и однозначно украсят любой интерьер.   

US$99.99

реклама

Перейти в магазин 

Шлем из вселенной Star Wars

А это шлем мандалорца из вселенной Star Wars. Шлем изготовлен из качественных материалов и отлично подойдет для тематических вечеринок или для розыгрыша друзей. Шлем может стать хорошим подарком для ребенка. А у продавца есть несколько различных моделей на выбор.

Перейти в магазин 

USB-хаб с беспроводной зарядкой 

Данный хаб производится под известным брендом Baseus. Он имеет все возможные разъемы для подключения различных дополнительных гаджетов, а также различных накопителей. Отличительной чертой данного устройства является наличие беспроводной зарядки для смартфонов, что делает хаб еще боле функциональным и полезным. На данный товар более 2500 продаж и много положительных отзывов.  

реклама

US $29.99

Перейти в магазин 

Магнитный фиксатор для кабеля

Данный фиксатор предназначен для монтажа на стол и фиксации на нем различных кабелей. Устройство состоит из главной панели, которая клеится на стол, а также нескольких магнитов, фиксируемых непосредственно на необходимые кабели. Таким образом, можно легко и быстро закрепить любой кабель под рукой. В целом довольно удобное и недорогое решение.

US $5.49 - 6.19

Перейти в магазин 

USB type-C кабель 

Данный кабель можно заказать размером от 25 сантиметров до 3 метров, а также выбрать один из двух цветов. Кабель имеет качественную тканевую оплетку и надежные штекеры с ненавязчивой подсветкой. На данный кабель более 42 000 продаж, а также стоит добавить, что товар можно заказать со склада в РФ.

US $1.69 - 4.99

Перейти в магазин 

Светодиодные светильники

И замыкают подборку уличные светодиодные светильники. Для защиты светильников от воздействия атмосферы они имеют защиту по стандарту IP 65. При заказе можно выбрать различную мощность устройства, а также температур свечения. Конструкция данных светильников продуманна во всем и позволит легко и быстро организовать освещение в любом месте.    

 US $2.73 - 13.08

Перейти в магазин 

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама



Смотрите также:

Новогоднее обновление со скидкой до 80% 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор aliexpress топ товары из китая алиэкспресс подборка о которых вы могли не знать алиэкспресс распродажа о которых вы 100% не знали подборка aliexpress на которые стоит обратить внимание товары из китая на кторые стоит обратить внимание подборка интересных товаров из китая подборка товаров подборка с aliexpress aliexpress для мужика aliexpress на русском обзор aliexpress подборка с али о которых вы не знали подборка с алиэкспресс о которых которых вы могли не знать. топ с алиэкспресс о которых вы 100% usb type-c кабель топ с али
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
19
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
34
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
19
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
27
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
13
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
19
Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
18
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
10

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производительная видеокарта серии Nvidia Ampere окажется на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и выйдет во второй половине 2020 года
58
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
304
Microsoft предлагает владельцам Windows 7 оплатить 350 долларов за продление официальной поддержки на три года
30
Intel намерена вернуть старую технологию для возвращения конкуренции с AMD
34
Преемник NVIDIA Turing увеличит быстродействие в полтора раза
48
ASUS готова представить почти три десятка материнских плат для процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S)
93
Глава AMD предвкушает анонс новинок 2020 года
25
GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
89
Графические чипы NVIDIA Ampere могут оказаться производительнее GPU Turing на 50 % при вдвое меньшем энергопотреблении
79
Microsoft планирует занять 50% рынка браузеров к концу года при текущих 6.5%
67
В новых тестах видеокарта Radeon RX 5600М оказалась на равных с GeForce RTX 2060
11
Похоже, Epic Games продолжит дарить игры и в этом году
13
Пользовательская модификация для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat попала в публичную «бету» после 10 лет разработки
20
Камера безопасности Xiaomi показывала снимки из чужих домов
7
Стоимость устройств с флеш-памятью NAND может вырасти на 40%
31
Intel выпустила чип Horse Ridge для квантовых вычислений
5
Видеокарта Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming OC красуется на фото
14
О своих новых продуктах NVIDIA должна рассказать в этом квартале
17
Сюжетный трейлер пятого сезона PUBG
4
Новые подробности о процессорах Intel Elkhart Lake
10

Популярные статьи

Выбор монитора в 2020 году – какая матрица лучше TN, VA или IPS
110
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
22
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
34
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
19
Пожелания к функциональности Android 11: смайлы покрасивее, запись экрана, расписание тёмного интерфейса, длинные скриншоты и другие
4

Сейчас обсуждают

Матвей Костюкевич
16:38
Во-первых: 1080 ti на авито продаются после майнинга, а значит эти видеокарты просто ничто! 1. Они греются до 90 градусов 2. Мощность у них упала. И это всё из-за многолетнего майнинга!!!! Во-вторых ...
Производительная видеокарта серии Nvidia Ampere окажется на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и выйдет во второй половине 2020 года
Eisbrecher
16:38
Уважаемый, зачем вы тратите свое время? 90% аудитории данного ресурса - агрессивное быдло, умеющее читать через строку, и агрящееся по тегам. Я чуть выше описал совершенно правдивую ситуацию - наловил...
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
MriS
16:37
Я уже писал, что китайцы оклемались от наводнения и порядок в статистике навели)) Статистка Стим это самая дурацкая статистика. На нее ориентироваться смысла нет. Такая скорость у Rostelecom была лет ...
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
czero
16:36
да много чего отрезали
Пользовательская модификация для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat попала в публичную «бету» после 10 лет разработки
Rm76
16:35
зибензалупенсуп. нее.. такое только школота может жрать
Пользовательская модификация для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat попала в публичную «бету» после 10 лет разработки
Сильвестр с талоном
16:35
На начальном этапе будут уступать, наверное, а что потом будет никому неизвестно.
Сроки выхода и цены дискретных видеокарт Intel Xe названы экспертами Рcgamesn
Денис Едуардович
16:35
херс ним если только обновки не будут поступать, от них толку чуть больше чем никакого, проблема кроется в том, что производители официально отмахиваются от тех систем, что "закончили свой жизненный ц...
Microsoft предлагает владельцам Windows 7 оплатить 350 долларов за продление официальной поддержки на три года
Сильвестр с талоном
16:35
Лишь бы тащили нормально по производительности, а цена с учетом конкуренции устаканится. Да и с выходом нового игрока на рынок (если взлетит проект) уронит цены у других производителей.
Сроки выхода и цены дискретных видеокарт Intel Xe названы экспертами Рcgamesn
Am386dx-40
16:34
Разве не очевидно, что +14.93% Win7 и +14.43% Chinese непонятно откуда появившихся в этом месяце - аномалия одной природы. Что смущает с Rostelecom - с такой средней скоростью тянут с серверов стим к...
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
czero
16:33
Да это для "красивых" роликов любят включать, а при самой игре DoF и прочие хроматические аберрации нормальные люди отключают.
Пользовательская модификация для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat попала в публичную «бету» после 10 лет разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем