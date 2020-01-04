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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративная подсветка Xiaomi, клавиатура с RGB и многое другое

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Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрал интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание. 

Декоративная подсветка Xiaomi

Данная подсветка продается комплектом из четырех компонентов. Каждый из компонентов имеется треугольную форму и универсальные контакты, благодаря чему можно выстроить любую возможную форму подсветки на стене. В каждом световом элементе имеется качественные RGB светодиоды. Подсветкой можно управлять при помощи смартфона предварительно установив специальное приложение.   

US $129.49

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Стилус для iPad

Далее в подборке я разместил удобный стилус для iPad. В комплекте с устройством имеется зарядный кабель, стоит также отметить качественный материал, используемый в изготовлении стилуса. Стилус сидит в руке удобно и позволит сделать даже самые мелкие и точные манипуляции в различных приложениях. На данный товар более 7000 продаж, а покупатели подтверждают, что устройство полностью соответствует описанию.  

US $17.60

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Клавиатура с RGB подсветкой 

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Данная клавиатура имеет ретро дизайн, который придают округлые кнопки как на старых печатных машинках. В клавиатуре установлена стильная RGB подсветка, а также имеется русская раскладка с завода. Устройство можно заказать не только из Китая, но и для жителей России со склада в РФ. Покупатели в отзывах высоко оценивают данный товар.   

US $14.99

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Герметичная лента для ванны 

Данная лента предназначена для герметизации стыка примыкания ванны к стене. Лента имеет ширину 38 миллиметров, а также конструкцию, которая сгибается пополам для удобства при наклеивании ленты под углом. Также стоит отметить, что ленту ненужно крепить на клей или герметик, она имеет специальную основу, которая плотно клеится к любой поверхности. На данный товар уже более 4000 продаж.      

US $2.92

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Декоративные лампочки

Это очень популярные декоративные лампочки, на которые уже более 12000 продаж. У продавца большой выбор различных моделей, которые отличаются габаритными размерами и формами декоративной нити накаливания. Все лампочки изготовлены под стандартный цоколь Е27 и отлично подойду для создания приятного и красивого интерьера дама в баре и других местах. 

US $0.92 - 2.74

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Мини USB Wi-Fi адаптер

Данный адаптер имеет компактные размеры и отлично подойдет для любого ПК при подключении компьютера к вашей Wi-Fi сети. Также такой адаптер может пригодиться для ноутбука в том случае если на нем вышел из строя Wi-Fi модуль. У продавца есть в наличии три модификации, которые незначительно отличаются по характеристикам и цене. На данный товар более 4000 продаж.  

   

US $1.79 - 3.14

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Смарт-часы 

И замыкает подбору популярные смарт-часы. Данная модель защищена от влаги по стандартам IP 68. На часах стоит 1.22 дюймовый сенсорный дисплей, на который выводятся показатели сердцебиения, а также показатели и результаты ваших тренировок.  В часах есть множество дополнительных и полезных функций, с которыми вы можете ознакомиться на странице продавца. На данный товар почти 3000 продаж.  

US $25.19 - 31.91

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