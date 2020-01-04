Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрал интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Декоративная подсветка Xiaomi

Данная подсветка продается комплектом из четырех компонентов. Каждый из компонентов имеется треугольную форму и универсальные контакты, благодаря чему можно выстроить любую возможную форму подсветки на стене. В каждом световом элементе имеется качественные RGB светодиоды. Подсветкой можно управлять при помощи смартфона предварительно установив специальное приложение.

US $129.49

реклама

Стилус для iPad

Далее в подборке я разместил удобный стилус для iPad. В комплекте с устройством имеется зарядный кабель, стоит также отметить качественный материал, используемый в изготовлении стилуса. Стилус сидит в руке удобно и позволит сделать даже самые мелкие и точные манипуляции в различных приложениях. На данный товар более 7000 продаж, а покупатели подтверждают, что устройство полностью соответствует описанию.

US $17.60

Перейти в магазин

Клавиатура с RGB подсветкой

реклама

Данная клавиатура имеет ретро дизайн, который придают округлые кнопки как на старых печатных машинках. В клавиатуре установлена стильная RGB подсветка, а также имеется русская раскладка с завода. Устройство можно заказать не только из Китая, но и для жителей России со склада в РФ. Покупатели в отзывах высоко оценивают данный товар.

US $14.99

Перейти в магазин

Герметичная лента для ванны

Данная лента предназначена для герметизации стыка примыкания ванны к стене. Лента имеет ширину 38 миллиметров, а также конструкцию, которая сгибается пополам для удобства при наклеивании ленты под углом. Также стоит отметить, что ленту ненужно крепить на клей или герметик, она имеет специальную основу, которая плотно клеится к любой поверхности. На данный товар уже более 4000 продаж.

US $2.92

Перейти в магазин

Декоративные лампочки

Это очень популярные декоративные лампочки, на которые уже более 12000 продаж. У продавца большой выбор различных моделей, которые отличаются габаритными размерами и формами декоративной нити накаливания. Все лампочки изготовлены под стандартный цоколь Е27 и отлично подойду для создания приятного и красивого интерьера дама в баре и других местах.

US $0.92 - 2.74

Перейти в магазин

Мини USB Wi-Fi адаптер

Данный адаптер имеет компактные размеры и отлично подойдет для любого ПК при подключении компьютера к вашей Wi-Fi сети. Также такой адаптер может пригодиться для ноутбука в том случае если на нем вышел из строя Wi-Fi модуль. У продавца есть в наличии три модификации, которые незначительно отличаются по характеристикам и цене. На данный товар более 4000 продаж.

US $1.79 - 3.14

реклама

Смарт-часы

И замыкает подбору популярные смарт-часы. Данная модель защищена от влаги по стандартам IP 68. На часах стоит 1.22 дюймовый сенсорный дисплей, на который выводятся показатели сердцебиения, а также показатели и результаты ваших тренировок. В часах есть множество дополнительных и полезных функций, с которыми вы можете ознакомиться на странице продавца. На данный товар почти 3000 продаж.

US $25.19 - 31.91

Перейти в магазин

реклама

Переходите также в Telegram канал Moonlight Aliexpress или паблик в VK, там Вы найдете много полезных и интересных товаров из Китая, а также немного юмора.

Смотрите также:

Новогоднее обновление со скидкой до 80%

