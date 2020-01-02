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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративные светильники, аккумуляторные батареи и многое другое

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Всем привет, дорогие друзья. В данной подборке собраны интересные и полезные товары с сайта Aliexpress, на которые стоит обратить внимание. 

Декоративный RGB светильник 

Данный светильник имеет шестигранный корпус, в котором светильник смотрится отлично на любой стене. Подсветку можно сделать из любого количества световых элементов, для этого каждый шестигранник оснащен универсальными контактами для крепления в любой последовательности. Таким образом, можно придать абсолютно любой возможный рисунок. Светильники у продавца можно заказать в любом количестве. А также стоит отметить, что они имеют сенсорное управление, а также RGB светодиоды.    

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US $9.79 - 45.69

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Декоративные белые светильники 

Далее в подборке аналогичный вышестоящему товару светильник. Отличается он тем, что не имеет RGB светодиодов, а светится только белым цветом. Во всем остальном устройство сохраняет свой функционал. Цена данного светильника значительно ниже и его можно компоновать с вышестоящей моделью. 

 US $4.95 - 58.99

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Аккумуляторная батарея типа 18650

Данный аккумулятор имеет электроемкость на 9900 мАч, и они продаются от 1 до 10 штук в одном лоте. Выходной ток аккумулятора составляет 3.7 вольта. На данный товар более 15000 продаж и множество положительных отзывов. Покупатели отмечают, что товар полностью соответствует описанию и рекомендуют продавца. Единственный минус это долгая доставка, примерно 3-4 недели. 

US $1.13 - 10.73

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Аккумуляторная батарея типа АА

Также оставлю в подборке более распространенные аккумуляторы типа АА на 3600 мАч и выходным током в 1.2 вольта. Продаются аккумуляторы от 4 до 20 штук в одном заказе. Покупатели отмечают, что продавец быстро отсылает товар и хорошо упаковывает его для транспортировки. У продавца также приемлемая цена на данные аккумуляторы, благодаря чему товар продан более 5000 раз.

US $3.20 - 10.15

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Ветряк на 400W

Данный ветряк поможет преобразовать энергию ветра в электрическую энергию. Мощность генератора составляет 400W, а выходной ток при заказе можно выбрать на 12 или 24 вольта. Также можно выбрать количество лопастей от 3 до 6 штук. В комплекте поставляется контроллер заряда для аккумуляторов и удобный фланец для фиксации ветряка на месте непосредственной работы. В целом это очень популярная модель ветряка, которую можно также заказать из склада в РФ.   

US $86.16 - 116.72

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Компьютерная мышка

А это одна из самых популярных и простых компьютерных мышек на Aliexpress. Данная модель имеет стильный дизайн и приятное цветовое решение. Устройство имеет две стандартные кнопки и колесико. На данный товар более 1600 продаж, а покупатели отмечают, что товар за свои деньги очень хороший и качественный.  

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US $1.87

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Наволочка на подушку 

И замыкает подборку стильные и красивые наволочки на подушки с размерами 450*450 миллиметров, а у продавца есть множество рисунков на выбор. Наволочки мягкие и приятные на ощупь, благодаря тому, что изготовлены из качественной ткани. Данный товар отлично подойдет для оригинального подарка. На данный товар почти 1500 продаж только у данного продавца.   

US $2.99

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Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

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