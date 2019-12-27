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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автоматические шторы, лазерный гравер и многое другое

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Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Представляю вашему вниманию интересную подборку товаров с сайта Aliexpress, на которую стоит обратить внимание.  

Беспроводные наушники 

Данные наушники выпускаются под брендом QCY, который очень хорошо зарекомендовал себя в производстве беспроводных наушников. Наушники на одном заряде могут проработать до 3.7 часов, а от кейса их можно подзарядить еще 5 раз. Звучат наушники очень хорошо, что подтверждают многие покупатели. Также наушники имеют стильный и современный дизайн.   

 US $19.35 - 32.99

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Светодиодный фонарик

Фонарик изготовлен в прочном алюминиевом корпусе и питается от стандартного сменного аккумулятора типа 18650. У продавца можно заказать фонарик с аккумулятором и зарядным устройством в комплекте, также можно заказать специальный транспортировочный кейс. На данный товар у продавца более 2000 продаж.  

US $10.56 - 22.08

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Складные полки для обуви

У продавца можно заказать стеллажи для обуви разных размеров и цветов. Также есть открытый и закрытый вариант полок. Товар приезжает в разобранном виде, но для сборки не требует никакого специального инструмента, а также стоит добавить, что сборка не займет много времени.  

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US $9.19 - 17.47

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Набор бит и отвертка Xiaomi Mijia 

Далее в подборке оригинальный набор бит с удобной отверткой от компании Xiaomi Mijia. Весь набор размещен в металлическом кейсе, а кейс открывается при нажатии на его торцевую стенку. В наборе имеется 24 биты под самые популярные винты, а также имеется удобная металлическая отвертка. На данный товар более 7000 продаж и множество положительных отзывов.

US $16.73

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Лазерный гравер

Далее в подборке я разместил отличный недорогой ЧПУ лазерный гравер. Станок приходит в разобранном виде, но легко и быстро собирается. Станок имеет рабочее поле 300*400 миллиметров, а также мощность лазера 2500 мВт. В целом это простой и недорогой станок, который идеально подойдет для организации небольшого собственного дела по гравировки различных деталей. Данный гравер имеет уже более 500 продаж.    

US $116.35 - 143.00

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Угловая насадка на дрель

Данная насадка может выручить при работе в труднодоступных местах. Благодаря специальному механизму устройство передает вращение от дрели или шуруповерта под углом 105 градусов. В данном устройстве установлен разъем под стандартные шестиугольные биты. В целом простое недорогое и порой незаменимое устройство, на которое почти 6000 продаж.    

US $2.91

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Автоматические шторы

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И замыкает подборку очень удобное устройство, на которое можно повесить любые шторы и сделать их автоматическими. У продавца можно выбрать разную длину автоматических штор от 2.2 до 8.2 метра. Управлять шторами можно при помощи проводного пульта управления, а также по средствам смартфона предварительно установив специальное приложение и купив Wi-Fi модуль.     

US $139.20 - 220.40

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