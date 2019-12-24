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Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: биксеноновые линзы, габаритные огни и многое другое

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Доброго времени суток, дорогие друзья. Предлагаю вашему вниманию подборку полезных и интересных автотоварв с Aliexpress.

Биксеноновые линзы

Один из лучших способов украсить свой автомобиль является тюнинг фар. Помочь в этом могут биксеноновые линзы, а у данного продавца есть несколько цветовых решений. Также в данном магазине можно подобрать и другие решения для тюнинга фар на любой вкус.  

US $54.11 - 63.35

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Дополнительный стоп-сигнал

Данную светодиодную ленту можно использовать не только как дополнительный стоп-сигнал, но и в других решениях для тюнинга автомобиля. Длина ленты составляет 120 сантиметров, также стоит отметить, что она изготовлена в водонепроницаемом корпусе и имеет свой блок управления. На данный товар уже более 5000 продаж и много положительных отзывов.

US $7.54

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Габаритные огни

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Данные габаритные огни представляют собой светодиодную ленту длиной 30, 45 и 60 сантиметров на выбор. Их монтируют как в передних, так и задних в фарах, а также используют как повторителе поворотов. При заказе можно выбрать разные цветовые решения. На данный товар более 7000 продаж.

US $6.30 - 8.91 набор (2 шт.)

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GPS трекер

Данный GPS трекер один из самых популярных на Aliexpress, на данный товар более 7000 продаж. Для отслеживания в GPS трекер необходимо установить любую GSM сим-карту и скачать специальное приложение на смартфон, после чего вы смежите отслеживать местонахождения вашего автомобиля в любой момент времени. Трекер изготовлен в компактном и удобном корпусе, также в устройстве имеется аккумулятор, который понадобится, если будут перебои с подачей электропитания.      

US $11.68

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Набор для ремонта лобового стекла

В случае если у вас есть, небольшие трещины на лобовом стекле, при помощи данного набора их можно свести к минимуму. Набор состоит из специального жидкого состава, который и заполняет все трещины, а также шпателя для работы и специального вакуумного фиксатора. В целом покупатели отмечают, что набор помогает, но не на 100 процентов. На данный товар почти 7000 продаж.

US $4.00

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Уплотнитель для лобового стекла

При ремонте и замене лобового стекла на автомобиле может понадобиться специальный уплотнитель, также данный уплотнитель используют как дополнительный на уже установленных лобовых стеклах. Уплотнитель прочный и эластичный, а в комплекте для монтажа имеется специальная пластиковая лопатка.

US $2.84

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Аварийный автомобильный стартер

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Данное устройство предназначено для запуска ДВС в случае если у вас сел аккумулятор. По сути это мощный павербанк со специальными клеммами для автомобильного аккумулятора. Также данное устройство можно использовать для зарядки смартфона и ноутбука. У продавца есть несколько моделей на выбор, а покупатели хорошо отзываются о товаре и его функциях.   

US $27.36 - 39.65

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Беспроводные датчики давления

Данные датчики фиксируются на колеса автомобиля, а для отображения показателей используется специальный цифровой дисплей, который фиксируется на торпеде в салоне автомобиля. Датчики сопрягаются с главным модулем по беспроводной связи на частоте 433,92 МГц. У продавца есть несколько моделей, которые отличаются цифровым дисплеем.     

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US $15.54 - 16.16

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