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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: недорогие кроссовки Xiaomi, электрический скутер и многое другое

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Всем доброго времени суток, дорогие читатели. В данной публикации я, как всегда, постарался собрать интересные и полезные товары с сайта Aliexpress, на которые стоит обратить внимание. 

Электрический скутер 

На этом скутере можно перемещаться как стоя, так и сидя, благодаря установленному на нем сидению. Скутер можно проехать от 18 до 100 км в зависимости от установленной аккумуляторной батареи. У продавца три типа аккумуляторов с различной электроемкостью на выбор. Максимальная нагрузка на скутер составляет 160 килограмм, а для ночных поездок имеются габаритные огни и освещение.   

US $271.82 - 756.24

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Кроссовки Xiaomi

Данная модель продается в двух цветах, а также у продавца можно выбрать все возможные размеры. Обувь промаркирована по американскому стандарту, но для заказа имеется специальная таблица, благодаря которой, можно выбрать необходимый вам размер, а также увидать конкретный размер стельки в сантиметрах.

US $15.62 - 20.74

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Бюджетные кроссовки Xiaomi

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А это еще одна популярная и бюджетная модель кроссовок Xiaomi, на которые более 2000 продаж. Кроссовки продаются в трех цветах и их также можно заказать практически во всех размерах. В целом это недорогая популярная и довольно практичная летняя модель кроссовок. 

US $9.90

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Светодиодный фонарик 

Далее в подборке один из самых популярных фонариков на Aliexpress. Фонарик изготовлен в прочном алюминиевом корпусе. Для практичности фонарик оснащен регулируемой линзой, благодаря которой можно переключать фонарь на ближний и дальний свет. Фонарик можно заказать в различной комплектации, в том числе и с аккумулятором типа 18650, а также с удобным кейсом для транспортировки и хранения. На данный товар более 35000 продаж.   

US $4.34 - 13.99

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Беспроводная мини Wi-Fi камера

Данная камера имеет компактные размеры и снимает видео с разрешением 1080 P. В камере имеется встроенный датчик движения, а также Wi-Fi модуль, благодаря чему можно получать уведомления о срабатывании датчика движения на смартфон, а также просматривать видео в реальном времени. В камере также имеются инфракрасные диоды для ночной съемки, а также слот для карт памяти до 128 Гб. На данную камеру более 3500 продаж.  

US $8.14 - 33.54

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Набор для пайки 

В данном наборе есть практически все необходимой для пайки проводов и различных радиоэлектронных компонентов. В наборе имеется паяльник с регулятором температуры в диапазоне от 180 до 500 ℃, а также удобный держатель для него. В комплект входят несколько различных сменных наконечников для паяльника, пинцет и многое другое. На данный товар более 19000 продаж.   

 US $12.25 - 16.63

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Защитное покрытие для газовой плиты 

Если вам надоело мыть газовую плиту после каждого использования, есть удобные термостойкие накладки на газовые конфорки. Они просто и быстро устанавливаются на плиту и защищают ее от различной грязи. После определенного времени накладки просто снимаются, моются и используются повторно. Таким образом, плита остается чистой. У продавца есть несколько цветов на выбор.     

US $1.08

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Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

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