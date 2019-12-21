Приложение heavens-above для любителей астрономии поможет в изучении ночного неба и умеет отслеживать спутники и МКС
Всем привет, дорогие читатели. Для любителей космоса и астрономии есть отличный сайт, на котором можно отследить перемещение всех спутников, МКС и других устройств, находящихся на околоземной орбите. Рассмотрим удобное приложение heavens-above для смартфонов на базе Android. Также данный сайт и приложение помогут в отслеживании местоположения созвездий и планет на ночном небе.
реклама
Возможно, для многих данная информация не будет новостью, но я о данном сервисе узнал недавно и хотел бы поделиться с вами его возможностями.
рекламаИтак, речь пойдет о сайте https://heavens-above.com, перейдя на который и отметив место вашего нахождения на карте, можно отследить перемещение всех спутников, находящихся на околоземной орбите, которые пролетают в данный момент над вами.
рекламаСайт простой и довольно удобный, он поддерживает абсолютно все возможные языки. Также перейдя на соответствующие вкладки можно в реальном времени наблюдать за визуализацией перемещения международной космической станции, а также за сетью спутников Starlink.
рекламаА для владельцев смартфонов на базе Android можно скачать удобное приложение от создателей сайта.
реклама
Ссылка на приложение
Приложение является более удобной версией сайта. Благодаря GPS приложение автоматически определяет ваше местоположение, а гироскоп поможет на диаграмме ночного неба найти интересующий вас объект, будь то спутник, планета или созвездие.
Также удобной и продуманной функцией является «ночной режим», при котором свет от дисплея не будет отвлекать и мешать при наблюдении за ночным небом.
В приложении имеется удобный последовательный список ночных событий. Выбрав из списка интересующий объект можно проследить за его орбитой, а также получить телеметрию и краткую информацию.
В целом для меня сервис оказался довольно простой и полезный в использовании. После установки приложения на смартфон наблюдать и изучать ночное небо стало гораздо интереснее и проще. А для любителей астрономии и космической тематики, на мой взгляд, сервис просто незаменим. На этом все дорогие друзья, надеюсь, данная информация была полезна для вас.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила