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Всем привет, дорогие читатели. Для любителей космоса и астрономии есть отличный сайт, на котором можно отследить перемещение всех спутников, МКС и других устройств, находящихся на околоземной орбите. Рассмотрим удобное приложение heavens-above для смартфонов на базе Android. Также данный сайт и приложение помогут в отслеживании местоположения созвездий и планет на ночном небе.

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Возможно, для многих данная информация не будет новостью, но я о данном сервисе узнал недавно и хотел бы поделиться с вами его возможностями.

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Итак, речь пойдет о сайте https://heavens-above.com, перейдя на который и отметив место вашего нахождения на карте, можно отследить перемещение всех спутников, находящихся на околоземной орбите, которые пролетают в данный момент над вами.

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Сайт простой и довольно удобный, он поддерживает абсолютно все возможные языки. Также перейдя на соответствующие вкладки можно в реальном времени наблюдать за визуализацией перемещения международной космической станции, а также за сетью спутников Starlink.

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А для владельцев смартфонов на базе Android можно скачать удобное приложение от создателей сайта.

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Приложение является более удобной версией сайта. Благодаря GPS приложение автоматически определяет ваше местоположение, а гироскоп поможет на диаграмме ночного неба найти интересующий вас объект, будь то спутник, планета или созвездие.

Также удобной и продуманной функцией является «ночной режим», при котором свет от дисплея не будет отвлекать и мешать при наблюдении за ночным небом.

В приложении имеется удобный последовательный список ночных событий. Выбрав из списка интересующий объект можно проследить за его орбитой, а также получить телеметрию и краткую информацию.

В целом для меня сервис оказался довольно простой и полезный в использовании. После установки приложения на смартфон наблюдать и изучать ночное небо стало гораздо интереснее и проще. А для любителей астрономии и космической тематики, на мой взгляд, сервис просто незаменим. На этом все дорогие друзья, надеюсь, данная информация была полезна для вас.