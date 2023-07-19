Нет-нет да опять возьмешься за старое.

Я думаю, ни для кого уже не секрет, что я являюсь убежденным фанатом старого железа и старых операционных систем, и этому можно найти множество объяснений, помимо банальной ностальгии. Достаточно сказать, что со старыми компьютерами ты доверял машине, потому что точно знал, чем она и как занимается. И едва ли кто-то отважится заявить то же самое с современными компьютерами или даже смартфонами.

реклама

Вообще, тренд на следующее самое модное игровое устройство для геймера уже сформировался, и речь идет не о приставке от Sony или Nintendo, не об очередном фантастически дорогом «кипятильнике» и даже не о Steam Deck. Самое модное игровое устройство завтрашнего дня — это ретронетбук, который работает под управлением операционной системы DOS и умеет запускать игры 80-х и 90-х годов прошлого века.

Суровый критик может попробовать опровергнуть мои слова и даже достичь в этом деле неплохих результатов, но глядя на то, в каком объеме китайская промышленность клепает подобные ретроподелки сегодня, я могу точно сказать, что спрос на подобную продукцию не просто есть, он стремительно растет.

Недаром же один всем известный видеохостинг буквально затопило обзорами на нетбуки под управлением DOS. Понятное дело, что не обошлось и без участия наших соотечественников, которые традиционно не ищут легкий путей.

В общем, один отечественный блогер вставил в подобный нетбук советский процессор, чтобы затем запустить на нем Wolfenstein 3D. Конечно, для избалованного современного геймера итоговый фреймрейт покажется смехотворным, но в свое время подобные препоны не способны были помешать геймерам отстреливать фашистов ночи напролет. А что самое главное, какое бы количество лет не прошло с выхода оригинального «вульфа», а лет прошло достаточно много, удовлетворения от игрового процесса меньше не становится, и ты все так же пытаешься вспомнить все секреты на первом секретном уровне. В общем, классику просто так классикой не назовут.





За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение