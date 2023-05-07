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Энтузиасты смогли посмотреть YouTube на консоли 1993 года выпуска
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Я уже достаточно долгое время отказываюсь покупать более-менее современное игровое железо, и дело тут даже не в том, что современная игровая индустрия переживает далеко не лучшие годы, а в неспособности современных игроделов выжать из современных железок сколько-нибудь впечатляющие показатели.

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Да куда там, регулярные скандалы с провальными релизами крупных проектов ставят крест на и без того далеко не блестящих продажах графических карт. Все это делает разработку высокобюджетных компьютерных игр делом все менее и менее привлекательным для инвесторов, что неизбежно приведет к очередной «смерти» игрового мира, после которой на рынок придут новые игроки со свежим взглядом на вещи.

Прошлый подобный кризис уже когда-то прикончил таких гигантов железного мира, как Atari и Commodore. Последним залпом уходящего на дно мастодонта мира высоких технологий стала игровая приставка Amiga CD32, которая появилась на полках магазинов в ряде западных стран в теперь уже далеком 1993 году.

По тогдашним меркам данная игровая консоль стоила неоправданно дорого, а потому широкой популярности не сыскала, но повсеместный рост интереса в игровом сообществе к ретроиграм привел к тому, что публика пресытилась двумя творениями компании Nintendo и одним творением компании Sega и отправилась исследовать куда менее изученные уголки ретромира. 

Понятное дело, что рост интереса к какой-либо теме неизбежно влечет появление техно-кулибиных, которые разрабатывают игры для «мертвых» консолей, равно как и добиваются от них такой производительности, о которой даже сами создатели «старинных» приставок не могли мечтать в самых смелых своих снах. 


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Так, одному блогеру-энтузиасту удалось подключиться к Интернету и даже запустить собственное видео, загруженное на один всем хорошо известный видеохостинг с помощью упомянутой выше Amiga CD32. Стоит оговориться, что для многих все еще пока популярных в народе версий Windows проигрывание видео на YouTube стало неподъемной задачей, а тут речь идет о консоли 1993 года выпуска! Это все равно, что запустить всеми любимую «Косынку» на механической шифровальной машине 16-го века! А нам тут заявляют, что видеокарта с энергопотреблением небольшого детского сада не может обработать картинку в более-менее линейном шутере! Вот поэтому я и не покупаю современное железо. 

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#игровые консоли #amiga #commodore
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