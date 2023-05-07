Если захотеть, то можно и звезду с неба...

Я уже достаточно долгое время отказываюсь покупать более-менее современное игровое железо, и дело тут даже не в том, что современная игровая индустрия переживает далеко не лучшие годы, а в неспособности современных игроделов выжать из современных железок сколько-нибудь впечатляющие показатели.

реклама

Да куда там, регулярные скандалы с провальными релизами крупных проектов ставят крест на и без того далеко не блестящих продажах графических карт. Все это делает разработку высокобюджетных компьютерных игр делом все менее и менее привлекательным для инвесторов, что неизбежно приведет к очередной «смерти» игрового мира, после которой на рынок придут новые игроки со свежим взглядом на вещи.

Прошлый подобный кризис уже когда-то прикончил таких гигантов железного мира, как Atari и Commodore. Последним залпом уходящего на дно мастодонта мира высоких технологий стала игровая приставка Amiga CD32, которая появилась на полках магазинов в ряде западных стран в теперь уже далеком 1993 году.

По тогдашним меркам данная игровая консоль стоила неоправданно дорого, а потому широкой популярности не сыскала, но повсеместный рост интереса в игровом сообществе к ретроиграм привел к тому, что публика пресытилась двумя творениями компании Nintendo и одним творением компании Sega и отправилась исследовать куда менее изученные уголки ретромира.

Понятное дело, что рост интереса к какой-либо теме неизбежно влечет появление техно-кулибиных, которые разрабатывают игры для «мертвых» консолей, равно как и добиваются от них такой производительности, о которой даже сами создатели «старинных» приставок не могли мечтать в самых смелых своих снах.





рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так, одному блогеру-энтузиасту удалось подключиться к Интернету и даже запустить собственное видео, загруженное на один всем хорошо известный видеохостинг с помощью упомянутой выше Amiga CD32. Стоит оговориться, что для многих все еще пока популярных в народе версий Windows проигрывание видео на YouTube стало неподъемной задачей, а тут речь идет о консоли 1993 года выпуска! Это все равно, что запустить всеми любимую «Косынку» на механической шифровальной машине 16-го века! А нам тут заявляют, что видеокарта с энергопотреблением небольшого детского сада не может обработать картинку в более-менее линейном шутере! Вот поэтому я и не покупаю современное железо.