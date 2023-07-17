Мы мирные люди, ну и дальше по тексту...

Как я уже отмечал, количество убежденных сторонников Соединенных Штатов в мире продолжает снижаться день ото дня, но тем не менее представители нарождающегося многополярного мира кровно заинтересованы в том, чтобы убедить этих сторонников «не делать глупости» по воле своих заокеанских «благодетелей».

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Одним из таких убежденных сторонников США, который может создать множество проблем как Москве, так и Пекину, является Япония. Страна восходящего солнца может похвастаться не только стратегически удобным расположением, но и чрезвычайно трудолюбивым и стойким населением, не случайно же Вашингтон на одном только японском острове Окинава имеет 14 военных баз, а общее число американских военных, которые постоянно несут службу на территории Японских островов, насчитывает 47 тысяч человек.

Стоит ли говорить, что как российский, так и китайский МИД предприняли немало попыток по нормализации отношений с Токио, но поскольку усилия эти так и не увенчались успехом, евразийские гиганты предпочли перейти к куда более убедительному языку — языку демонстрации силы. Недаром же древняя как сам мир мудрость гласит: «хочешь мира — готовься к войне».

Так, Россия и Китай приняли решение провести учения под кодовым названием «Север. Взаимодействие-2023» в центральной части Японского моря. ВМС НОАК уже отправил к месту проведения учений четыре боевых корабля, а также судно снабжения. С российской стороны в учениях должны принимать участие корветы «Громкий» и «Совершенный», которые недавно вернулись из похода в Юго-Восточную Азию, где они отрабатывали взаимодействие с ВМС НОАК в районе Шанхая.

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Кроме того, в учениях должны принять участие истребители и военно-транспортные самолеты ВВС КНР. Западные эксперты отмечают, что подобные масштабные учения, которые Москва и Пекин проводят в разгар проведения специальной военной операции на Украине, снимают вопрос о готовности евразийских гигантов прийти на выручку друг другу в непростой ситуации. В общем, японцам будет в ближайшее время на что посмотреть и о чем подумать.