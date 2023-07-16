Остается только руками развести...

На прошлой неделе венгерское издание Magyar Nemzet уделило особое внимание судьбе украинской молодежи, которая уже как полтора года страдает от того, что журналисты издания описывают словами «брутальная мобилизация».

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Впрочем, после настоящей бойни в районе Артемовска и провалившегося «контрнаступления» ряды ВСУ настолько поредели, что в последнее время методы принудительной мобилизации в некогда братской нам стране стали еще более жесткими.

Журналисты издания оказались поражены видео, которыми простые украинцы обмениваются в различных мессенджерах, на одном таком видео из Прикарпатья отправившегося на велосипеде в магазин мужчину сотрудники военкомата буквально «похитили», бросив двухколесное транспортное средство посреди дороги.

Венгерскому изданию удалось выяснить, что многие группы в Telegram и Viber начали набирать подписчиков благодаря тому, что они отслеживают передвижения сотрудников полиции и военкомов, позволяя потенциальным призывникам избегать попадания на линию боевого соприкосновения.

Другие же молодые люди просто предпочитают не выходить из дома из-за того, что сотрудники военкоматов все чаще используют тактику неожиданных засад в попытках принудительно отправить тех, кто не хочет рисковать своей жизнью ради заокеанского дяди Сэма, на верную смерть.

Впрочем, не для всех принудительная мобилизация обернулась несчастьем, поскольку многие сотрудники военкоматов делают настоящее состояние на призывниках, которые платят до 7 тысячи евро для того, чтобы избежать призыва.

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Венгерское издание оказалось особенно удивлено примером военкома из Одессы Евгением Борисовым, который за последний год умудрился купить виллу на побережье Испании стоимостью 4 миллиона евро вдобавок к роскошному спортивному автомобилю за двести тысяч. Впрочем, и этого Борисову оказалось мало, поскольку он не только успел приобрести своей жене сеть магазинов в регионе Коста-дель-Соль, но еще и посетить свои зарубежные владения, несмотря на то, что украинские границы вроде как закрыты для мужчин призывного возраста. Вот уж и правда говорят, что кому-то война, а кому - мать родная.