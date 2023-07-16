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СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
Остается только руками развести...

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На прошлой неделе венгерское издание Magyar Nemzet уделило особое внимание судьбе украинской молодежи, которая уже как полтора года страдает от того, что журналисты издания описывают словами «брутальная мобилизация».

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Впрочем, после настоящей бойни в районе Артемовска и провалившегося «контрнаступления» ряды ВСУ настолько поредели, что в последнее время методы принудительной мобилизации в некогда братской нам стране стали еще более жесткими.

Журналисты издания оказались поражены видео, которыми простые украинцы обмениваются в различных мессенджерах, на одном таком видео из Прикарпатья отправившегося на велосипеде в магазин мужчину сотрудники военкомата буквально «похитили», бросив двухколесное транспортное средство посреди дороги.

Венгерскому изданию удалось выяснить, что многие группы в Telegram и Viber начали набирать подписчиков благодаря тому, что они отслеживают передвижения сотрудников полиции и военкомов, позволяя потенциальным призывникам избегать попадания на линию боевого соприкосновения.

Другие же молодые люди просто предпочитают не выходить из дома из-за того, что сотрудники военкоматов все чаще используют тактику неожиданных засад в попытках принудительно отправить тех, кто не хочет рисковать своей жизнью ради заокеанского дяди Сэма, на верную смерть.

Впрочем, не для всех принудительная мобилизация обернулась несчастьем, поскольку многие сотрудники военкоматов делают настоящее состояние на призывниках, которые платят до 7 тысячи евро для того, чтобы избежать призыва.

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Венгерское издание оказалось особенно удивлено примером военкома из Одессы Евгением Борисовым, который за последний год умудрился купить виллу на побережье Испании стоимостью 4 миллиона евро вдобавок к роскошному спортивному автомобилю за двести тысяч. Впрочем, и этого Борисову оказалось мало, поскольку он не только успел приобрести своей жене сеть магазинов в регионе Коста-дель-Соль, но еще и посетить свои зарубежные владения, несмотря на то, что украинские границы вроде как закрыты для мужчин призывного возраста. Вот уж и правда говорят, что кому-то война, а кому - мать родная.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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FelsheR-BAN100901
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Поскольку ты на сайте для вранья и унижения России, то все что ты говоришь - ложь. Значит твоя аватарка говорит что ты пидар. Спасибо иди нахуй, и больше не возвращайся! Вам дебилам по 2 раза вечно по...
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7900хтх и стоит 100р. а 4090 150р еще бы 4090 была бы хуже дороже. и кому бы она бы нужна была бы. только тебе наверно :-))
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Евгений Сом
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Походу ты баран реальный. То что ты привел нубик так это пиковое потребление при котором и фпс у 4090 будет куда больше. Если ты не знал нубасик то чем больше кадров обрабатывает видюха тем выше TDP. ...
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Shatun29
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Евгений Сом
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Я по потреблению скинул картинку или ты слепой и совсем дурачок? С генератором кадров при равном фпс потребление естественно будет еще ниже и заметно ниже.
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