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Что американский авианосец делает у берегов Турции
Иногда скромность и сдержанность дают невероятные результаты. Но это не тот случай.
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Помню, как-то общался по работе с бывшим американским моряком, который к моменту нашего знакомства успел стать вполне себе пожилым джентльменом. Так вот, я чуть из штанов не выпрыгнул, когда узнал, что он не просто ходил на линкорах, а еще и в боевых стрельбах участвовал. Ну как участвовал, заряжающим был.

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И в каком году, как вам кажется, произошел описанный выше эпизод? В 1943? Ничуть не бывало, в 1984 году! Представьте себе, американский линкор класса «Айова» выпустил больше 300 снарядов калибром 406 миллиметров по ливанской столице — городу Бейруту в середине восьмидесятых годов прошлого века! А я про этот эпизод ни сном ни духом, хотя вроде как любитель военной истории. Что не удивительно, очень уж не любит вспоминать западная пресса про данный эпизод американского «гуманитарного посредничества».

Впрочем, на Ближнем Востоке свои правила. В землях, где кровная вражда может длиться не одно поколение, подобный пример необоснованной варварской жестокости запоминают надолго.

В этом плане я едва со стула не свалился, когда узнал, что американцы направили к турецким берегам авианосец Джордж Буш после того, как стало известно о страшном землетрясении, потрясшем эту страну.

С одной стороны, я американцев прекрасно понимаю, потому что после того, как китайцы продемонстрировали наличие гиперзвуковых ракет, а КНДР, по оценкам западных аналитиков, получила возможность достать боеголовками до территории США, американское командование мучит вопрос: успеют ли они спалить свои авианосцы в войне с Ираном раньше, чем у Тегерана появится гиперзвук, или нет. А если Москва уже помогла своему ближневосточному союзнику? Ведь неслучайно же недавно БПЛА атаковали секретный объект на иранской территории.

В общем, авианосцы сегодня для Вашингтона хуже Украины — денег на них требуется огромное количество, а в утиль пустить не получается, потому что престиж пострадает, а он и без того переживает не лучшие годы.

Вот и послал кто-то по своему недомыслию к турецким берегам это оружие устрашения. А турки — ребята не робкие, это с российской армией они воевать никогда не согласятся, а со всеми остальными — пожалуйста. А тут в самый страшный час для Анкары, в тяжелый момент общенационального горя появляется на горизонте эта каракатица, на которую грузовой самолет все равно не посадишь, а потому и толку с неё при ликвидации последствий землетрясения чуть.

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А может, Вашингтон и планировал это как акцию устрашения, ведь неслучайно же прозападная оппозиция в Турции так активизировалась и требует проведения выборов немедленно, хотя во многих регионах еще режим чрезвычайного положения не отменили. Так или иначе, после того как Вашингтон превратил саудовского кронпринца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда в одного из самых последовательных друзей России, он, судя по всему, решил сделать то же самое и с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, которого Москва уже однажды от инспирированного Западом военного переворота спасла. Что же, начинание благородное, никто возражать не будет.

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#сша #нато #история #турция #ливан
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