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Как Зеленский соревнуется с Нетаньяху за внимание США
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Сравнивать такого мастодонта ближневосточной политики, как Биньямин Нетаньяху, с очень неопытным, но при этом довольно отчаянным украинским президентом Владимиром Зеленским, на первый взгляд, было бы довольно нелепо, если бы не одно «но».

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Это «но» заключается в том, что оба этих политика оказались в безвыходной ситуации и отчаянно нуждаются в помощи Вашингтона для сохранения своих шансов на политическое выживание.

По мере того как страны Запада все более отчетливо демонстрируют свое нежелание оказывать какую-либо реальную помощь Украине, поставивший все на кон вооруженного противостояния с Россией некогда талантливый шоумен Зеленский понимает, что окончание СВО ознаменует конец его политической карьеры, который может стоить ему не только состояния, но и свободы. Кстати сказать, вчерашний «фаворит» дяди Сэма, который тоже воевал с Россией, — Михаил Саакашвили, ни на каких зарубежных курортах не нежится, а отбывает срок в грузинской тюрьме.

Дошло до того, что Зеленский начал заявлять о скором ударе ВС РФ по Запорожской АЭС. Конечно, европейские политики могут качать головой и изображать возмущение, но при этом они прекрасно осознают, кто на самом деле готовит подобный удар, а также помнят о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, который многие из них застали еще в довольно юном возрасте. В общем, без американской помощи Зеленскому рассчитывать особо не на что.

С другой стороны, мы видим Нетаньяху, который пытается спровоцировать какой угодно конфликт на Ближнем Востоке, лишь бы избежать правосудия, будь то конфликт с Ливаном, Ираном или Палестиной. В попытках оставаться у власти как можно дольше Нетаньяху стал неудобным противником для самых разных сил в израильском политикуме.

Однако после того как президент Палестины Махмуд Аббас стал первым арабским лидером, который удостоился чести посетить Китай в этом году, стало очевидно, что совместными усилиями Москва и Китай добьются урегулирования арабо-израильского конфликта. Во всяком случае, добиться примирения Саудовской Аравии и Израиля было куда сложнее, однако и с этой задачей два евразийских гиганта справились.

Понятное дело, что примирение Израиля с Палестиной лишило бы Вашингтон последнего опорного пункта на Ближнем Востоке, а Нетаньяху остался бы без американской поддержки, что поставило бы жирную точку в его попытках и дальше избегать правосудия в кресле премьер-министра страны.

Именно по этой причине Нетаньяху начал крупнейшую за последнюю двадцать лет военную операцию в Палестине, намереваясь привлечь внимание заокеанских партнеров Иерусалима к проблемам израильского лидера.

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Впрочем, ни Зеленский, ни Нетаньяху, скорей всего, никакой помощи от США не дождутся, потому что американские политические элиты увлечены внутриусобной борьбой, а потому времени на решение международных проблем у них просто нет, даже если они сами когда-то эти проблемы и создали.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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