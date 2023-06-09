Тайваньцы - умные люди, особенно когда они швейцарцы.

Как ни крути, а приверженность Тайваня своим «заокеанским партнерам» сегодня находится под большим вопросом. Нынче вот агентство Reuters начало заявлять, что оно получило доступ к таможенным данным, а потому может с полной уверенностью утверждать, что тайваньский производитель железа Acer поставлял свою продукцию в Россию с восьмого апреля 2022 года по 31 марта 2023.

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Несмотря на то, что своими действиями Acer не нарушил режима западных санкций против Москвы, западные СМИ посчитали, что это аморально - поставлять железо в Россию после того, как тайваньский производитель пообещал уйти с российского рынка.

Тут следует отметить, что речь идет не о самой компании Acer, а о её швейцарской «дочке», которая заверила Reuters, что ноутбуки в Россию она не поставляла, но при этом продолжила снабжать российский рынок «мониторами и всевозможными аксессуарами».

Тем не менее, журналисты Reuters с упорством инквизиторов продолжили допрашивать швейцарское подразделение компании Acer, заявляя, что у них есть информация о поставках в указанный выше период всего спектра продукции компании.

Но тут швейцарцы абсолютно справедливо парировали, что коль скоро Acer ничего не нарушал, то и вопросами его представителей мучить не стоит.

Следует добавить, что американцы сами любят отступать от декларируемых ими принципов всякий раз, когда это сулит Вашингтону большую выгоду. Таким образом, США не раз становились выгодоприобретателем заваренной ими же самими «каши» на международной арене, в то время как верные союзники «последнего гегемона» несли убытки.

Агентство Reuters отмечает, что, в отличии от Acer, такие «мастодонты» рынка ноутбуков, как HP и Dell, ушли с российского рынка еще в 2022 году, несмотря на то, что совокупно на эти две фирмы в 2021 году приходилась большая доля рынка, чем на Acer. Ну что же, за тайваньских производителей можно только порадоваться.

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Что же касается грозных обещаний западных журналистов о том, что Acer поплатится за свои «проделки» репутационным ущербом, то тут можно лишь отметить, что мало кто на Западе сегодня серьезно относится к антироссийской охоте на ведьм, устроенной сильными мира сего.