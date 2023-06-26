Пойди разбери, о чем эти политики думают...

Цитировать на Западе произведения наиболее известных антиутопистов, таких как Оруэлл, Хаксли и Брэдбери, считается хорошим тоном среди журналистов. При этом роман про «пожарных», которые целенаправленно и злонамеренно уничтожают книги, принадлежащий перу Рэя Брэдбери, удостаивается упоминания реже всего, потому что до недавнего времени страны Запада умело поддерживали иллюзию повсеместной свободы слова.

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Впрочем, сегодня от этой иллюзии не осталось и следа, но вместо более частого упоминания великого произведения классика американской научной фантастики западные журналисты просто-напросто предпочитают игнорировать неудобные им новости.

Так, весь цвет западной журналистики встретил громогласным молчанием принятое на прошлой неделе решение украинского президента Владимира Зеленского о полном запрете на ввоз печатной продукции из России и Беларуси в «незалежную». Соответствующий законопроект Верховная рада приняла еще в июне прошлого года, однако украинский лидер наотрез отказывался подписывать его на протяжении целого года, ссылаясь на то, что подобный закон будет не только нарушать Конституцию страны, но и нормы Евросоюза, в который Украина вроде как все еще собирается вступать.

Что могло повлиять на решение украинского лидера, за каждым шагом которого неотступно следят западные журналисты? Ведь мысль о том, что в условиях проведения СВО Россия могла резко нарастить экспорт печатной продукции в «незалежную» по официальным каналам, представляется абсолютно неправдоподобной. А что касается контрабанды, то над ней никакие законы традиционно не властны.

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Похоже, что действующий украинский президент готовит себя к новой роли, будь то роли лидера оппозиции, либо же роль «президента в изгнании», ведь похоже, что Зеленский уже сейчас вступает в споры с воображаемыми критиками, заявляя им о том, что он «сделал все что мог» в противостоянии с Россией. Другой видимой причины подписывать бессмысленный законопроект годичной давности просто нет. Ну, может быть, он просто хотел дать западным акулам пера повод повспоминать Рэя Брэдбери? Если так, то они эту возможность дружно упустили.