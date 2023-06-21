Я уже рассказывал о том, что из-за своего упрямого противостояния с Москвой Вашингтон опоздал на объявленный им же самим конфликт на Тайване, который должен был начаться до 2024 года. Мало того что США не успевают за темпами военного строительства Поднебесной, даже банальное снабжение снарядами Украины стало для них сегодня непосильной задачей.
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Судя по всему, американцы решили попытаться скинуть Германию с пьедестала одного из главных мировых производителей автомобилей, делая главную ставку на осуществление так называемого «зеленого перехода». Шансов у них мало, но если США однажды уже почти разорились в противостоянии с Советским Союзом, чтобы затем остановиться у самого края финансовой пропасти, в Вашингтоне попробуют рискнуть.
Понятное дело, что теперь надо как-то объяснить американскому избирателю, почему настолько ценный со всех точек зрения остров, как Тайвань, США сдают китайцам без боя.
Вот и разгоняют американские СМИ слухи о том, что у США есть суперсекретные разведанные, которые «фрагментированные, но очень точные» о суперсекретных переговорах Пекина и Гаваны, которые должны закончиться строительством китайской военной базы на «острове свободы».
При этом американские СМИ упускают тот факт, что в Пекине, точно так же как и в Москве, давно считают Вашингтон недоговороспособным, а потому там бы не стали даже рассматривать план обмена Кубы на Тайвань.
Если бы Пекин захотел начать ядерную войну, то он мог бы сделать это уже сегодня без возведения каких-либо военных объектов на Кубе. Другими словами, вместо объяснений о том, почему США сдали Тайвань, американской публике будет представлена головокружительная по своему накалу история о том, как американские спецслужбы предотвратили строительство китайской военной базы на Кубе.
Вот мы и подобрались к мысли о том, зачем же Энтони Блинкен ездил в Пекин — он хотел продать руководству Поднебесной мысль о том, что Вашингтон может уступить Тайвань в обмен на «некоторые уступки», но китайцы в жизни не будут покупать то, что и так им принадлежит, поэтому можно не сомневаться, что многострадальный американский госсекретарь снова уехал восвояси несолоно хлебавши.