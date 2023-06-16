Сила действия равна силе противодействия.

Мало кто знает, что Джереми Кларксон, который прославился на весь мир в качестве ведущего автомобильной передачи Top Gear, является блестящим пишущим журналистом. Писать в газеты Кларксон начал задолго до появления в известном автомобильном шоу и продолжает это делать по сей день. Понятное дело, что за это время не в меру обаятельный британец сделал себе настолько громкое имя, что он может позволить себе освещать любые темы, даже если это кому-то сильно не нравится.

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В своей недавней заметке для The Sun Кларксон отметил, что в 2022 году количество выявленных случаев заболевания гонореей в Соединенном Королевстве увеличилось на оглушительные 50%, достигнув отметки в 82,5 тысяч случаев. Это самый высокий показатель с 1918 года, когда вернувшиеся с фронта воины Первой мировой войны пытались показать своим жёнам, как сильно они соскучились.

Дальше — больше, количество случаев заболевания сифилисом выросло на 15%, в то время как невидимый хламидиоз бьет все рекорды, перешагнув отметку в 200 тысяч случаев.

За океаном, кстати, ситуация обстоит не лучше. Я не могу передать то удивление, с которым я намедни наткнулся на сообщение фармацевтического гиганта Pfizer о том, что к концу июня в США закончатся последние дозы детского препарата от сифилиса «Бициллин». Зная корпоративную американскую культуру, можно было бы предположить, что в погоне за доходами Pfizer будет любыми способами наращивать производство этого лекарства, раз спрос на него настолько велик, однако в пресс-релизе компании говорится, что она сосредоточится на производстве указанного выше препарата в больших дозировках, поскольку «Бициллин» проникает через плаценту и позволяет лечить будущую мать и ребенка одновременно.

Это я к тому, что официальную статистику всегда можно «подредактировать», в то время как отсутствие или наличие лекарственных средств в аптеках является самым верным индикатором происходящего. Более того, Pfizer честно призналась, что запасы других антибиотиков на американских складах закончатся у неё к концу сентября.

Кларксон уверен, что захлестнувшая Великобританию эпидемия венерических заболеваний — это результат введения жесткого режима так называемой «самоизоляции» в период разгула новой коронавирусной инфекции. Можно не сомневаться, что те же самые причины взвинтили продажи антибиотиков западных фармацевтических гигантов и в США, где «самоизоляцию» соблюдали очень строго.

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Любопытно, как проповедующие «борьбу с перенаселением» западные олигархи собственноручно создали себе бунт рождаемости в странах Запада. Проблема в том, что вспышку заболеваемости «нехорошими» болезнями еще надо остановить.