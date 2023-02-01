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Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
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Профессионалу любой профессии свойственны свои странности, а Запад, как ты на это не посмотри, занимался ограблением всего остального мира на протяжении последних трехсот лет. Именно по этой причине западные историки с маниакальной педантичностью всякий раз разбирают, кто и в какую именно минуту сделал в противостоянии последний выстрел, особенно когда речь идет о борьбе представителей западных держав.

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В этом смысле между просто потопленным кораблем и кораблем, который ушел на дно с гордо поднятым флагом, в сознании западного обывателя лежит настоящая пропасть. Так вот частная военная компания «Моцарт» боевой славы не сыскала и историками вспоминаться не будет, поскольку её основатель Эндрю Милберн заявил в одной всем хорошо известной западной социальной сети, что ЧВК прекращает свое существование. В качестве причины такого решения им называются «юридические тяжбы», однако поверить в подобные проблемы у организации, неофициальным спонсором которой выступал Корпус морской пехоты США, решительно невозможно.

На Западе существуют и куда более именитые частные военные компании, но на Украину Вашингтон отправил именно «Моцарт», потому что главной целью существования данной организации было уничтожение, либо же максимальная дискредитация легендарной российской частной военной компании «Вагнер».

Я хорошо помню, как в начале специальной военной операции переигравшие в неотличимые от реальности компьютерные шутеры, опьяненные кровью невинно убиенных жертв в Ливии, Афганистане, Ираке и Сирии, западные наемники ехали устраивать настоящее сафари на Украине, главными кандидатами «на отстрел» в котором должны были стать российские военные.

Они и не подозревали, что охота будет объявлена на них самих. На интервентов, которые в очередной раз ступили на славянскую землю, поскольку опыт предков их так ничему и не научил. В декабре прошлого года в западных СМИ появилась информация о катастрофических потерях в рядах ЧВК «Моцарт», которые значительно превышали уровень потерь ВСУ.

 В итоге дошло до того, что на оккупированной Киевом части Донбасса все до последнего отели наотрез отказались заселять представителей этой американской военной компании, ссылаясь на то, что те часто становятся жертвами всемирно известных российских «музыкантов».

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Можно не сомневаться, что решение Милберна позорно «спустить флаг» резко усилит авторитет России на международной арене, но есть тут и еще одна составляющая. С точки зрения Вашингтона, подготовленные наемники — это ценный ресурс, который можно использовать в любом регионе мира. В случае принятия решения об оставлении Украины, именно они должны выводиться первыми. Это не значит, что киевский режим уже завтра рухнет. Сначала в американских СМИ будет несколько месяцев готовиться почва для официального объявления, когда у западных журналистов «внезапно» откроются глаза на все те преступления, которые преступный прозападный нацистский режим творил на Украине все эти годы. И только тогда американцы побегут, как это уже было в Афганистане. Впрочем, в этом контексте мой прогноз по поводу наступления в Артемовске можно считать абсолютно оправданным.

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#сво #история #россия и сша #вагнер
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