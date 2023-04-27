Кто-то "включил заднюю", но было уже поздно.

Моя любимая фраза из книги Марио Пьюзо «Крестный отец», умение цитировать которую считается правилом хорошего тона в западных-бизнес кругах, звучит следующим образом: «У него, если в друга ударит молния, – это рассматривается как личный выпад. Когда я ушел в морскую пехоту, он посчитал, что его это задевает лично. В чем и кроется причина его величия».

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Это я к тому, что лицо нельзя терять нигде - ни на улице, ни в бизнесе, ни уж, боже упаси, в политике. В этом контексте заявление президента Сирила Рамапоса о том, что его страна отзывает свою подпись из-под Римского статута, от которого затем южноафриканский лидер отрекся менее чем за сутки — это колоссальный козырь в руках Москвы.

Понятно, что Рамапосе позвонили и пообещали что-то очень неприятное, но было бы гораздо хуже, если бы звонившие провернули этот трюк в разгар визита Владимира Путина в Преторию. Судя по всему, у Москвы была информация о возможности подобного поворота событий, из-за чего «честному пионерскому» заявлению Рамапосы о безопасности визита российского лидера никто не торопился верить.

Но проблема-то в том, что звонившие к Рамапосе внезапно теплыми чувствами не воспылали, а значит, ему нужно как-то выживать. Но как? Любая договоренность с Москвой и Пекином теперь должна быть десять раз подтверждена, и все неблагоприятные риски должны быть исключены.

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Проще говоря, поддавшись панике южноафриканский лидер потерял удобную переговорную позицию и теперь он вынужден будет соглашаться с любыми требованиями Китая и России. А энергетический кризис в ЮАР достиг такого уровня, что в стране объявляют чрезвычайное положение из-за проблем с электричеством. ЮАР нужны инвестиции, а вкладывать деньги, не зная, что будет завтра — это кормить завтраками Виктора Януковича. Проще говоря, не стоит удивляться, если уже завтра легендарные подопечные Евгения Пригожина внезапно окажутся в числе охраняющих Рамапосу. А что, им можно позавидовать, климат в ЮАР прекрасный.