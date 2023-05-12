Ряды союзников США редеют на глазах.

Мы уже теперь точно знаем, что изначальный план американских элит предполагал начало военного противостояния с Китаем в 2024 году. Дата эта была выбрана неслучайно, просто темпы военного строительства Поднебесной достигли таких размахов, что после этой отметки американские военные потеряют даже гипотетическую возможность одержать верх над Народно-освободительной армией Китая.

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Проблема лишь в том, что авантюра с принуждением Москвы к проведению СВО вышла коллективному Западу боком и теперь США не просто не успевают к битве за Тайвань, так они еще и лишились на Украине многих систем вооружений, которые у «последнего гегемона» имелись в весьма ограниченном количестве. Понятное дело, что теперь американские аналитики вынуждены думать о том, каким образом они будут минимизировать ущерб от потери Тайваня.

Одной из таких «светлых идей», которую американские НКО высказывали неоднократно, стало уничтожение мощности одного из главных столпов полупроводниковой промышленности в мире — тайваньской компании TSMC.

Вашингтон пока лишь занимается строительством собственных полупроводниковых мощностей с привлечением специалистов TSMC, а потому потеря доступа к мощностям тайваньского гиганта будет для него лишь половиной беды, но переход не только производственной базы, но и творческого потенциала TSMC в руки Пекина будет серьезным ударом для США.

Дошло до того, что «светлые идеи» американских аналитиков начали озвучивать и официальные представители США, такие, к примеру, как член Палаты представителей США Сет Молтон, который предложил взорвать все мощности TSMC при уходе американских сил с мятежного острова.

В ответ на это предложение министр обороны Тайваня Чиу Куо-Ченг сделал беспрецедентное по своей жесткости заявление, в котором он напомнил, что задача вверенных ему сил это «защищать Тайвань с оружием в руках», а потому они не позволят США что-нибудь взрывать на их родном острове.

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Я уже отмечал, что Вашингтон собирается сдать Тайвань Китаю без боя, но такими темпами китайские и тайваньские военные быстрее придут к соглашению об объединении, чем США успеют придумать, что они будут со всей этой ситуацией делать.