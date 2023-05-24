Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Мишустин съездил в Китай - разбираемся в целях и результатах визита
Встреча за встречей строится мировой порядок.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Сложно даже себе представить, какое количество раз западные СМИ заявляли о будущей или же уже текущей «изоляции» нашей страны на международной арене. Если ориентироваться на подобные заявления, то можно легко себе представить, что мы живем на самых настоящих задворках международной жизни.

реклама

Однако я уже с ног сбился, пытаясь осветить визиты российских официальных лиц в другие страны, которые произошли только в этом году. Пока американские политики выясняют между собой, кто будет править в «сияющем граде на холме», представители российских элит не теряют времени зря.

При этом раз за разом другие страны стараются всячески выказать нашей стране почет и уважение, принимая российских гостей не на уровне занимаемых ими должностей, а на уровне первых лиц государства. Так недавно было с Патрушевым в Каракасе, где его принимал президент Венесуэлы Николас Мадуро, так было и с Мишустиным в Пекине, где его принимал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Вообще, Мишустин представляет собой типичный пример человека, который увлеченно занят своей работой, потому что его никогда не видно и не слышно. Если уж он отправился в Китай, то уж точно не для того, чтобы западные СМИ могли написать, что это самый значимый визит представителя нашей страны в Китай с момента начала СВО.

Несмотря на все попытки обрубить нашей стране доходы от углеводородной торговли, благодаря помощи Китая, Индии и Саудовской Аравии, Москва продолжает получать достаточное количество денег от нефти и газа для реализации своих планов.

Однако коллективному Западу удалось нанести нашей стране чувствительные удары в других областях, менее критичных, но от этого не менее значимых. Уже сейчас очевидно, что после окончания второго тура президентских выборов в Турции так называемая Черноморская зерновая инициатива станет достоянием истории, а вместе с ней и попытки США и ЕС хотя бы делать вид, что они не противодействуют экспорту продовольствия из нашей страны.

Для успешного развития сельского хозяйства в России Москва должна застолбить за собой крупные рынки сбыта, одним из которых является Китай. В этом смысле подписанные Мишустиным в Пекине договоренности о поставке российских продуктов частично эту проблему решают.

Слово «частично» появилось тут неслучайно, потому что, подобно тому как Москва уравновешивает поставки нефти и газа в Китай рекордными отгрузками углеводородов в Индию, она скорей всего предпочтет сделать то же самое и сельскохозяйственной продукцией.

Учитывая размер населения Индии и Китая, это превратит Россию в важнейшего геополитического игрока на международной арене даже без учета потенциала её ВПК.

Другой важный вопрос, который обсуждал Мишустин в Китае, — это вопрос совместного развития спорта, поскольку отсутствие возможности выступать на международных площадках лишает российский спорт перспективы, а российскую молодежь - мотивации заниматься спортом. В этом смысле развитие двухсторонних спортивных мероприятий может со временем вырасти в создание международной альтернативы Олимпийскому движению.

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В общем, как я уже и говорил, просто так Мишустин от своей работы не отрывается, потому что вопросы он в Пекине затронул наиболее актуальные.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #россия и китай #продовольственная безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Орбан объяснил, какое будущее ждет Украину
Катарский министр энергетики пригрозил ЕС «катастрофической нехваткой газа»
Как российские системы РЭБ оказали решающее влияние на ход СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
65
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
16
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
10
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
4
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
4
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
1
Украине для окружения Бахмута нужно еще минимум 5 бригад
12
Деревянные дешевые муляжи дронов, используемые ВС РФ, вызывают перерасход ракет ПВО
1
Буданов раскрыл причину по которой постоянно переносят контрнаступление
12
Представлен мини-ноутбук за 200 долларов, который работает под управлением MS-DOS и Intel 8088
1
Причастные к атаке на Белгородскую область заявляют, что продолжают бои и готовят новый прорыв
6
Wall Street Journal: наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов
1
Глава немецкой разведки заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии
1
Бойцы Росгвардии нашли на территории ЛНР брошенную замаскированную военную технику ВСУ
3
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
+
Украинские власти прокомментировали события в Белгородской области
1
GeForce RTX 4060 Ti сталкивается с типичными проблемами 8-гиговых карт в современных играх
7
MINISFORUM начала продажи мини-ПК UM790 Pro: AMD Ryzen 9 7940HS и Radeon 780M
+

Популярные статьи

Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
2
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
39
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
51
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
9
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
62
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
11
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
3
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Bernigan
17:41
a750 за 200$
AMD представила Radeon RX 7600 с рекомендованной ценой 269 долларов — хороший вариант для 1080p
Igor Gura
17:39
Причастные к атаке на Белгородскую область заявляют, что продолжают бои и готовят новый прорыв
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
Евгений Васютин
17:33
Пару тройку лет назад, я бы так же ответил, но есть тонкость... слышал, как "пенсионеры" отдают деньги циганам? Или как берут кредиты, что бы участвовать в майнинге? там тоже все добровольно
WoT это жадность
JugadorGL
17:30
Твоё лицо, когда тебе дали потестить "хороший" вариант (нет) )) https://photo-screen.ru/i/view.php?img=95ce94a3649d2b92df81.PNG Особенно советую посмотреть обзор лохматого с Nexus-а, где первые 7 ми...
AMD представила Radeon RX 7600 с рекомендованной ценой 269 долларов — хороший вариант для 1080p
Luck-AD
17:30
Там будет 15000rpm под нагрузкой так ведь? :D
Leadtek собирается выпустить RTX 4070 с турбиной, несмотря на неодобрение со стороны NVIDIA
Китя.
17:28
у шиши карта 6800хт. а у тебя уеба 3070. так кто в канаве :-))
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
Алексей Кононов
17:28
Вот ваша перепалка заставила меня, человека, у которого ещё 1050Ti и я не сильно в курсе современных технологий видеокарт, взять и погуглить, хоть и без него мог ответить. Энное количество тензорных ...
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Luck-AD
17:26
Ой м**.... очередная ре инкарнация эпохи динозавров... Это устройство оно просто не в голове не в жопе )) Как и попытки на много раньше (у меня даже была такая хрень от Gigabyte пока там акб не сдо...
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
FobOrgan
17:24
В общем про ранение - это всё ерунда? Ему просто сделали трепанацию? ))
Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение от ракетного удара и вряд ли сможет продолжать службу
DANYNAFIG
17:24
Ну чё теперь залужный пить, курить и говорить заново учиться будет :)
Генерал Залужный получил тяжелое ранение головы, с которым не сможет продолжить службу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем