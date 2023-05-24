Встреча за встречей строится мировой порядок.

Сложно даже себе представить, какое количество раз западные СМИ заявляли о будущей или же уже текущей «изоляции» нашей страны на международной арене. Если ориентироваться на подобные заявления, то можно легко себе представить, что мы живем на самых настоящих задворках международной жизни.

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Однако я уже с ног сбился, пытаясь осветить визиты российских официальных лиц в другие страны, которые произошли только в этом году. Пока американские политики выясняют между собой, кто будет править в «сияющем граде на холме», представители российских элит не теряют времени зря.

При этом раз за разом другие страны стараются всячески выказать нашей стране почет и уважение, принимая российских гостей не на уровне занимаемых ими должностей, а на уровне первых лиц государства. Так недавно было с Патрушевым в Каракасе, где его принимал президент Венесуэлы Николас Мадуро, так было и с Мишустиным в Пекине, где его принимал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Вообще, Мишустин представляет собой типичный пример человека, который увлеченно занят своей работой, потому что его никогда не видно и не слышно. Если уж он отправился в Китай, то уж точно не для того, чтобы западные СМИ могли написать, что это самый значимый визит представителя нашей страны в Китай с момента начала СВО.

Несмотря на все попытки обрубить нашей стране доходы от углеводородной торговли, благодаря помощи Китая, Индии и Саудовской Аравии, Москва продолжает получать достаточное количество денег от нефти и газа для реализации своих планов.

Однако коллективному Западу удалось нанести нашей стране чувствительные удары в других областях, менее критичных, но от этого не менее значимых. Уже сейчас очевидно, что после окончания второго тура президентских выборов в Турции так называемая Черноморская зерновая инициатива станет достоянием истории, а вместе с ней и попытки США и ЕС хотя бы делать вид, что они не противодействуют экспорту продовольствия из нашей страны.

Для успешного развития сельского хозяйства в России Москва должна застолбить за собой крупные рынки сбыта, одним из которых является Китай. В этом смысле подписанные Мишустиным в Пекине договоренности о поставке российских продуктов частично эту проблему решают.

Слово «частично» появилось тут неслучайно, потому что, подобно тому как Москва уравновешивает поставки нефти и газа в Китай рекордными отгрузками углеводородов в Индию, она скорей всего предпочтет сделать то же самое и сельскохозяйственной продукцией.

Учитывая размер населения Индии и Китая, это превратит Россию в важнейшего геополитического игрока на международной арене даже без учета потенциала её ВПК.

Другой важный вопрос, который обсуждал Мишустин в Китае, — это вопрос совместного развития спорта, поскольку отсутствие возможности выступать на международных площадках лишает российский спорт перспективы, а российскую молодежь - мотивации заниматься спортом. В этом смысле развитие двухсторонних спортивных мероприятий может со временем вырасти в создание международной альтернативы Олимпийскому движению.

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В общем, как я уже и говорил, просто так Мишустин от своей работы не отрывается, потому что вопросы он в Пекине затронул наиболее актуальные.