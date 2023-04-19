Чего не сделаешь ради Её Величества Цензуры!

В прошлый четверг в американском штате Массачусетс агенты ФБР арестовали юного военнослужащего Национальной гвардии США Джека Тейшейру. Ему инкриминируется утечка Пентагона, что может грозить крайне долгим тюремным заключением.

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Мало кто сегодня вспомнит, что в ходе так называемого «штурма» Капитолия шестого января 2021 года в толпе сторонников Дональда Трампа неоднократно появлялись всевозможные подстрекатели, которые призывали протестующих вломиться в святая святых законодательной власти в США.

На одном видео с места тех исторических событий толпа начинает дружно скандировать «агент ФБР», вынуждая подстрекателя убраться восвояси. Для русскоговорящего это достаточно неочевидно, но американские спецслужбы имеют право не только внедрять своих сотрудников в уже существующие группировки, пытаясь их обезвредить, но и самостоятельно создавать таковые.

Грубо говоря, если агент ФБР долгое время убеждал кого-то из своих знакомых напасть на какого-нибудь конгрессмена, а затем сдал своих знакомых властям, то ему за это ничего не будет. И не важно, что никто ничего изначально с конгрессменом делать не собирался, главное же согласие доблестный агент получил, ну и дело в шляпе.

Это я кому, что цель достаточно нелепой утечки «секретных документов», к которым якобы имел доступ 21-й служащий Национальной гвардии США, долгое время была мне неясна. Нет, конечно же, Пентагон делился со столь юным сотрудником, который по роду своей деятельности в самом крайнем случае мог принять участие в ликвидации стихийного бедствия, своими «секретными планами» по контрнаступлению ВСУ на Украине. И теперь вот контрнаступления не будет.

Но западная пресса прекрасно могла справиться с пережевыванием слухов и без ареста белокожего любителя пострелять из огнестрельного оружия, у этой истории должно было быть двойное дно. И вот в западных СМИ появляется информация о том, что ФБР проверит все «пророссийские» аккаунты в социальных сетях, которые поделились постами с «секретной информацией».

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А что, прекрасный повод заблокировать большое количество несогласных в социальных сетях, а самыми рьяными провести личную беседу, ведь даже малейшая ошибка в разговоре с сотрудником ФБР относительно твоих действий в тот или иной момент времени является федеральным преступлением. Вы не помните, что вы ели вчера на завтрак? Добро пожаловать в ряды самого многочисленного сообщества заключенных на планете!