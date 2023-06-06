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Почему Пригожину все сходит и будет сходить с рук
У каждого явления есть свои причины.
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Я помню, как я был поражен, когда в разговоре с медсестрой в поликлинике я услышал от этой невысокой решительной женщины азиатской наружности фразу: «Сталина на них не хватает». Понятное дело, что если бы что-то подобное сказал я. Ведь я, как говорилось в одном всеми любимом фильме, жизнь со всех сторон нюхал, но услышать что-то подобное от человека, который далек от мира политики…

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Любопытно, что даже производимые с тридцатых годов прошлого века гейзерные кофеварки имеют клапан для стравливания давления, хотя, казалось бы, как там тебе котел… В человеческом обществе, кстати, происходят те же самые процессы, что и в обычном паровом котле. Если давление стравливать некуда, то беды не миновать.

Понятное дело, что если бы не было противостояния с коллективным Западом, то многие проблемы решались бы куда быстрее, но по такой же логике можно рассуждать о том, насколько лучше бы жилось Советскому Союзу, если бы на него не напала нацистская Германия. В общем, бессмысленность подобных рассуждений понятна всем, кроме сильно недовольных.

Вот этих недовольных и консолидирует вокруг себя Пригожин под лозунгом «социальная справедливость любой ценой». Подобная консолидация — это и прекрасный способ «стравить давление» в обществе и напоминание выстроенной вертикали власти о том, что она должна работать эффективней, потому что чем популярней Пригожин, тем больше вероятность, что «котел» не выдержит.

Это со стороны кажется, что политика — это глобальная стратегия, вроде той же «Цивилизации», а по факту это игра в покер, где нужно контролировать вероятности. Именно по этой причине у ЧВК «Вагнер» нет официального статуса, ведь Пригожин призван консолидировать вокруг себя внесистемную часть общества ради общего блага, потому что в противном случае кто-то будет консолидировать её совсем в других целях.

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В этом смысле пока Пригожин продолжит делать крайне радикальные вещи, высказывая предложения о мобилизации двух миллионов человек или допрашивая действующего офицера российской армии за какие-то «прегрешения», - ему все и дальше будет сходить с рук. Проблемы могут начаться тогда, когда лозунги «известного ресторатора» будут приближать к общепринятой норме, но опытный игрок такой ошибки не допустит.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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