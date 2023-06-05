И это только первая ласточка...

Все мы помним, по какой схеме западные правительства поставляли военную технику некогда братской нам стране. Все начиналось с информационного вброса, который сразу же опровергался как невероятный, а затем в западных СМИ завязывалась имитация дискуссии, призванная подготовить общественное мнение к согласию с уже принятым где-то наверху решением.

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Единственный раз, когда страны коллективного Запада отошли от этой схемы, было введение «суперсанкций» против России в самом начале СВО, и поскольку эти ограничения напрямую затрагивали интересы рядового западного обывателя, то его на всякий случай решили не спрашивать.

В этом контексте атаки украинских ДРГ на приграничные области РФ, в частности на Белогородскую и Брянскую, — это все часть одного большого плана по формированию информационной повестки на западе. Ведь всем же понятно, что рано или поздно ВС РФ изучат каждый куст на границе между Россией и Украиной, а потому способность Киева создавать Москве неприятный информационный фон атаками так называемых «диверсантов» имеет достаточно жесткое временное ограничение.

А тут кандидат от Республиканской партии США на президентских выборах 2024 года Вивек Рамасвами берет и публично заявляет, что Вашингтон должен принудить Киев пойти на существенные уступки Москве, что позволит ему переключиться на противостояние с Китаем. А мы все хорошо помним, что США, по оценкам своих же собственных экспертов, не имеют шансов победить в открытом противостоянии с Пекином после 2024 года, в общем, часики тикают.

Понятное дело, что сейчас мнение Рамасвами отметут как «радикальное», но первый шар уже брошен, но при этом резиденцию американского предпринимателя индийского происхождения агенты ФБР в предрассветные часы не штурмуют в наказание за его смелые высказывания. А значит, скоро за ним потянутся и другие, что сделает идею о «принуждении Украины» весьма распространенным лозунгом в медийном пространстве стран Запада.

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Для этого и нужны украинские ДРГ, которые призваны убедить Москву не требовать от Киева «полной и безоговорочной капитуляции». Впрочем, зная наше руководство, подобными выпадами коллективный Запад только раззадорит российские политические элиты, но американские аналитики и тут судят по себе.