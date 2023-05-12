Можно уже и солому с дровами складывать.

Даже при том, что в сжигание людей по самым нелепым обвинениям было одной из отличительных черт средневековья одна из моих любимых цитат о силе правды принадлежит не кому-то, а средневековому философу Фоме Аквинскому. Это я к тому, что на так называемом коллективном Западе никогда не заморачивались с изобретением правдоподобных обвинений.

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Сегодня обвинения в продаже оружия России равносильны обвинениям в занятии колдовством, сделанным каких-нибудь девять веков назад. Учитывая тот факт, что Москва является одним из ведущих государственных игроков на рынке продажи оружия, выглядят они, мягко скажем, не очень-то правдоподобно.

Впрочем, это не остановило американского посла в Кейптауне, Рубена Бриджети от обвинения правительства Южной Африки в поставках оружия в Россию. По его словам грузовое судно Lady R доставило в декабре прошлого года оружия из ЮАР в Россию.

Практически сразу же после этого заявления, которое было сделано на пресс-конференции посольства США в южноафриканской столице, курс национальной валюты ЮАР — южноафриканского рэнда отправился в свободное падение. Понятное дело, что падение курса было обусловлено бегством западных инвесторов, на смену которым уже совсем скоро придут Китай и Россия.

Как я и прогнозировал, «танцы с бубном» вокруг отзыва подписи ЮАР из под Римского статута не увенчались для Претории ничем хорошим. Вашингтон уже записал южноафриканское руководство в ряды своих противников и теперь только стремительное сближение с новыми центрами силы, а также появления «преторианской стражи» Евгения Пригожина в южноафриканской столице, может спасти президента ЮАР Сирила Рамапосу от весьма и весьма печальной участи.

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Хотя он не один такой, список стран, которых обвиняют в «поставках оружия России» настолько быстро пополняется, что вскоре из всех тех, кто якобы оказывает посильную помощь самой передовой в военном смысле стране мира можно будет целую международную организацию составить. Впрочем, зная наше руководство, я не удивлюсь, если оно так и сделает, не даром же ШОС растет как на дрожах.