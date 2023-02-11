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Подготовка к саммиту «Россия — Африка в многополярном мире» идет полным ходом
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Не зря Новый завет открывается словами «в начале было слово», поскольку слово во многом определяет не только поступки человека, но и его мышление. В этом смысле представители коллективного Запада неслучайно с каждой трибуны заявляли, что они представляют «миропорядок, построенный на правилах», а вернее на праве сильного диктовать свою волю окружающим.

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Наш министр иностранных дел Сергей Лавров однажды на эту тему очень остроумно пошутил о том, что ему так и не рассказали, в чём эти правила заключаются, ведь на «цивилизованном» Западе обсуждать такие вещи просто не принято.

В этом контексте Москва и Пекин предлагают всему миру новую парадигму мышления, в которой ключевое значение имеет концепция «многополярного мира», т.е. мира, где государства не могут более диктовать свою волю другим участникам международного процесса, а следовательно, вынуждены будут договариваться.

Данная концепция представляется развивающимся странам довольно привлекательной, потому что у них уже была возможность познакомиться как с однополярным, так и биполярным миром и этим знакомством мало кто остался доволен.

Понятное дело, что Соединенные Штаты всеми правдами и неправдами пытаются помешать распространению этого нарратива, поскольку он превращает США из «сияющего града на холме» в регионального игрока, который, подобно Австралии, находится вдалеке от главных мировых событий.

В этом контексте подготовка к Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», которая обсуждалась сегодня в Государственной думе, является колоссальным прорывом во внешней политике нашей страны. Ведь речь тут идет о том, что целый континент отказывается от «построенного на правилах мира» и принимает участие в обсуждении мира многополярного!

Можно не сомневаться, что огромную роль в этом процессе сыграли всемирно известные «музыканты» из ЧВК «Вагнер», не зря же её глава Евгений Пригожин в одном из своих недавних выступлений назвал свой «оркестр» преторианской гвардией, призванной защищать угнетенные африканские страны.

Указанный выше саммит должен пройти в марте этого года, став трамплином для проведения нового саммита «Россия — Африка». Отрадно, что в своем выступлении посол Гвинеи в Российской Федерации Лусиано Нконго Ндонг Айекаба вспомнил о славном советском прошлом:

Мы как представители Африки ждали время, когда Россия вернется к нам. После распада СССР мы остались одни. Мы ждали нашего дорогого друга — Российскую Федерацию. Мы поддерживаем и будем поддерживать российские инициативы.

Его слова должны послужить прекрасным назиданием всем, кто злонамеренно критикует не только российские инвестиции в инфраструктуру развивающихся стран мира, но и тяжелый труд наших строителей, врачей и учителей, которые и занимаются самой настоящей дипломатией. 

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