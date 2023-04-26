Такие вот дела интересные творятся...

Все мы помним «великого комбинатора» и его крылатую фразу про лед, который все-таки тронулся. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о том, что его страна собирается отозвать свою подпись из под Римского статута, которая делает Преторию участницей Международного уголовного суда.

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Южноафриканские элиты быстро поняли, что принимать Путина «под честное слово» у них не получится, а потому надо доказать свою приверженность России не словом, а делом. Вернее речь идет о приверженности идеалам построения многополярного мира, символом которых Соединенные Штаты собственноручно Москву и сделали. Ну что же, теперь пускай пеняют на себя.

В списке железобетонных союзников России теперь не только КНР, КНДР и Иран, а еще и такие страны, как ЮАР, Саудовская Аравия и Турция. Последние две, кстати, в МУС не участвуют. Уже завтра о выходе из МУС может заявить Мали, Сербия, Сенегал, Грузия, Венгрия, да еще с десяток южноамериканских и африканских стран, которые хотят налаживать отношения с одним из важнейших геополитических игроков в мире — Россией.

И очень скоро из инструмента западного влияния МУС превратится в организацию, которую признают только карликовые страны, которые одновременно с этим еще и считают Тайвань отдельным государством. Ну а что, если ни визит Путина, ни визит Си им в обозримом будущем не грозит, то они будут спокойно отрабатывать уплаченные им деньги американских налогоплательщиков.

Вообще, изменения в глобальной расстановке сил с каждым годом происходят все быстрее и быстрее, что делает период, в котором мы сейчас живем, очень обманчивым. Эпоха перемен никак не отражает тот мир, который участники международного процесса построят уже завтра, мир суверенных государств и баланса сил на глобальной арене.

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В этом контексте нам остается только успевать следить за тем, как быстро редеют ряды западных международных организаций и как быстро пополняются ряды стран-участников ШОС, БРИКС и других новых объединений. Дело не в том, что созданные на Западе организации какие-то не такие, отнюдь, просто коллективный Запад не хочет добровольно расставаться с привилегированным положением, которым он наслаждался за счет других государств мира. Ну что же, ему же хуже.