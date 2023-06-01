Как ни крутись, а рынок не обманешь.

Американское бизнес-сообщество известно своим умением зарабатывать на различных домыслах и слухах, не случайно же в США существует целая бизнес стратегия, которая так и называется: «купи слух, продай новость». Понятное дело, что спекулянту абсолютно безразлично, какой новостью он будет манипулировать, коль скоро он может на ней заработать.

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Глядя на непрекращающиеся заявления о снижении объема добычи нефти в рамках OPEC+ на фоне беспрестанно растущего потребления углеводородов в Индии и Китае, американское правительство быстро смекнуло, что на переживающих не лучшее время американских сланцевиках далеко не уедешь. А раз эксперты заявляют, что дела в экономике США обстоят не самым лучшим образом, почему бы не оказать негативное давление на нефтяные котировки путем публичных разговоров о «возможном дефолте» в «сияющем граде на холме». А тут еще и ежегодное представление с повышением потолка государственного долга подоспело как нельзя кстати!

В общем, все у дяди Сэма было до поры до времени схвачено, нефтяные котировки снижались, а путешествующие от одного побережья до другого американцы наслаждались удобоваримыми ценами на бензин. Однако частные инвесторы не купились на сообщения о «скором дефолте» в США и принялись скупать нефть, что очень быстро нашло свое отражение в отчете Управления энергетической информации (УЭИ) США.

Так, согласно данным отчета УЭИ, в последнюю неделю мая запасы нефти у рыночных игроков в США увеличились на 4,5 миллиона баррелей, составив 459 миллионов баррелей, что на 2% ниже пятилетней среднегодовой отметки.

В итоге котировки нефти марки Brent выросли до 73,1 доллара за баррель, в то время как американская марка West Texas Intermediate подорожала до 68,8 долларов за бочку с нефтью. Не будет лишним напомнить, что 73 доллара — это значительно выше установленного странами коллективного Запада потолка цен.

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Впрочем, если рынок снова начнет ориентироваться на официальную риторику, а не на численные показатели, то в июне ожидается очередная встреча стран-участников OPEC+, которые в прошлый раз смогли согласовать свою позицию еще до официальной встречи. В общем, за доходы российской казны переживать не приходится.