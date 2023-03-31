С кем так американцы воевать собрались?

Люди, интересующиеся вопросами энергетики, прекрасно осведомлены о том, что американские НПЗ традиционно работают на «тяжелых» сортах нефти, которые обычно торгуются с большими скидками относительно более «легких» разновидностей.

реклама

Подобное положение дел, обусловленное историческими особенностями, сделало США потенциальным потребителем углеводородной продукции России, Ирана и Венесуэлы. Правда, американцы не сильно-то хотели покупать нефть за полную цену, чем и объясняются натянутые отношения «последнего гегемона» с этими государствами. Впрочем, до недавнего времени мало кто мог поспорить с Вашингтоном по уровню спроса на тяжелые сорта нефти, что ставило геополитических противников США в трудное положение.

Впрочем, под луной и правда нет ничего вечного, поскольку недавний запуск огромного НПЗ в китайской провинции Гуандун, который американское издание Bloomberg описало емким определением «мегазавод», оказало существенное давление на нефтяные котировки.

Пока Венесуэла в очередной раз пересматривает условия контрактных обязательств, компания PetroChina, являющаяся владелицей упомянутого выше «мегазавода», заявила о покупке 8 миллионов баррелей тяжелой нефти у Канады, Колумбии и Эквадора. Один этот факт снизил вилку цены на тяжелую и легкую нефть почти вдвое!

Согласно сообщениям китайских СМИ, после того как НПЗ в провинции Гуандун закончил пусконаладочные работы, которые начались еще в прошлом октябре, он должен выйти на объемы переработки в 400 тысяч баррелей нефти в день.

Учитывая тот факт, что Индия даже и не думает снижать объемы переработки российской нефти, а Саудовская Аравия заявила о своей готовности вложить значительные средства в строительство еще одного крупного перерабатывающего завода в Китае, может статься так, что отказавшиеся от идеи пополнять стратегический запас нефти американцы в будущем просто не смогут найти предложение по приемлемой для себя цене.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так или иначе, страны, которые формально не входят в список представителей так называемого коллективного Запада, как-то не торопятся отказываться от потребления привычных нам углеводородов, скорей напротив — они лишь наращивают свою производственную базу.