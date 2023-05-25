Вот и верь разговорам про "отсталую Африку"...

Все чаще и чаще сегодня в английских статьях встречается словосочетание, о котором несколько лет назад еще никто не слышал. Да, в мире средств массовой информации появилось такое понятие, как «legacy media», которым принято называть привычные всем информационные агентства и крупные СМИ.

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Произошло это потому, что небольшие, но очень эффективно работающие редакции начали все чаще и чаще отвоевывать информационное пространство у медийных мастодонтов, которые раньше за конкурентов «альтернативные СМИ» и не считали.

А подумать только, ведь когда-то издание книг было прерогативой церкви ввиду исключительной сложности и дороговизны этого процесса. Однако информационная революция — это не единственная революция, которая происходит у нас прямо на глазах. Выпуск денежных единиц всегда был прерогативой государства, и контроль за эмиссией денежных знаков всегда осуществлялся железной рукой.

Однако сегодня цифровые валюты, которые государством никак не контролируются, стали чем-то обыденным. Более того, все с нетерпением ждут появления цифровой валюты, которая будет обеспечена золотом, что станет следующим шагом в развитии современного общества.

Есть лишь одна маленькая загвоздка: несмотря на многочисленные обещания, Китай так до сих пор и не решился начать эмиссию цифрового юаня, который был бы обеспечен золотом. Понять его можно, поскольку у Пекина всегда возникает проблема не с происками геополитических противников, а с тем, чтобы хоть как-то уследить за огромным количеством финансовых операций собственного населения.

Устав ждать конкретных шагов от «старших братьев», решающий шаг в это направлении в начале этого месяца сделала африканская страна Зимбабве, которая на протяжении последних двадцати лет страдала от неконтролируемой инфляции зимбабвивийского доллара.

СМИ сообщают, что новая цифровая валюта не только накрепко привязана к стоимости золота, но еще и может использоваться в качестве залога при получении кредитов и ссуд.

Понятное дело, что привыкшие потешаться над Зимбабве американцы оказались немало обескуражены данным фактом, что сподвигло сенат американского штата Техас принять к рассмотрению законопроект за номером 2334 о начале выпуска своей собственной цифровой валюты, обеспеченной золотом.

Учитывая тот факт, что в 2010 году местные законодатели на уровне штата приняли решение о создании единого хранилища для золота граждан, где любой желающий мог бы хранить свое золото, можно не сомневаться, что инициатива за номером 2334 скоро получит одобрение.

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Если это случится, то это ознаменует начало эмиссии второй правительственной цифровой валюты в США за этот год. Как я уже рассказывал, эмиссия цифровой валюты CBDC пока идет в Соединенных Штатах в тестовом режиме.