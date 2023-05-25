Все чаще и чаще сегодня в английских статьях встречается словосочетание, о котором несколько лет назад еще никто не слышал. Да, в мире средств массовой информации появилось такое понятие, как «legacy media», которым принято называть привычные всем информационные агентства и крупные СМИ.
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Произошло это потому, что небольшие, но очень эффективно работающие редакции начали все чаще и чаще отвоевывать информационное пространство у медийных мастодонтов, которые раньше за конкурентов «альтернативные СМИ» и не считали.
А подумать только, ведь когда-то издание книг было прерогативой церкви ввиду исключительной сложности и дороговизны этого процесса. Однако информационная революция — это не единственная революция, которая происходит у нас прямо на глазах. Выпуск денежных единиц всегда был прерогативой государства, и контроль за эмиссией денежных знаков всегда осуществлялся железной рукой.
Однако сегодня цифровые валюты, которые государством никак не контролируются, стали чем-то обыденным. Более того, все с нетерпением ждут появления цифровой валюты, которая будет обеспечена золотом, что станет следующим шагом в развитии современного общества.
Есть лишь одна маленькая загвоздка: несмотря на многочисленные обещания, Китай так до сих пор и не решился начать эмиссию цифрового юаня, который был бы обеспечен золотом. Понять его можно, поскольку у Пекина всегда возникает проблема не с происками геополитических противников, а с тем, чтобы хоть как-то уследить за огромным количеством финансовых операций собственного населения.
Устав ждать конкретных шагов от «старших братьев», решающий шаг в это направлении в начале этого месяца сделала африканская страна Зимбабве, которая на протяжении последних двадцати лет страдала от неконтролируемой инфляции зимбабвивийского доллара.
СМИ сообщают, что новая цифровая валюта не только накрепко привязана к стоимости золота, но еще и может использоваться в качестве залога при получении кредитов и ссуд.
Понятное дело, что привыкшие потешаться над Зимбабве американцы оказались немало обескуражены данным фактом, что сподвигло сенат американского штата Техас принять к рассмотрению законопроект за номером 2334 о начале выпуска своей собственной цифровой валюты, обеспеченной золотом.
Учитывая тот факт, что в 2010 году местные законодатели на уровне штата приняли решение о создании единого хранилища для золота граждан, где любой желающий мог бы хранить свое золото, можно не сомневаться, что инициатива за номером 2334 скоро получит одобрение.
Если это случится, то это ознаменует начало эмиссии второй правительственной цифровой валюты в США за этот год. Как я уже рассказывал, эмиссия цифровой валюты CBDC пока идет в Соединенных Штатах в тестовом режиме.